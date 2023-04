Monza-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 2 aprile alle ore 15:00 la Lazio giocherà la 28esima giornata di Serie A all’U-Power Stadium casa del Monza. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo la vittoria nel Derby e dall’alto del secondo posto in classifica, brianzoli tredicesimi con 34 punti. Il match d’andata terminò 1-0 per la Lazio col gol vittoria siglato da Luka Romero.

Monza-Lazio, le ultime di formazione

Adam Marusic è l’unico assente in casa Lazio per via della squalifica rimediata nel Far West dell’Olimpico al triplice fischio del Derby. Al posto del montenegrino ci sarà Lazzari che completerà la difesa guidata dalla coppia Casale-Romagnoli con Hysaj sulla sinistra. A centrocampo Cataldi è favorito su Vecino rientrato per ultimo dagli impegni delle nazionali. Titolari Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Al centro dell’attacco ritorna Immobile che farà staffetta con Pedro. Ali Zaccagni MVP del Derby e Felipe Anderson. In porta Provedel.

In casa Monza, Palladino non potrà contare su Izzo squalificato al suo posto largo a Marlon. Carlos Augusto sull’esterno, mentre in attacco spazio al tandem Petagna-Caprari.

Monza-Lazio, le probabili formazioni

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. All.: Palladino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Monza-Lazio, dove vederla

La partita fra Monza e Lazio sarà visibile esclusivamente su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’U-Power Stadium scaricando l’app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console Playstation o Xbox al Timvision Box ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra biancocelesti e brianzoli sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.