Monza-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Sabato 4 maggio alle ore 18:00 la Lazio scenderà in campo in trasferta contro il Monza per la partita valida per la 35esima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano al match dopo il successo contro il Verona e -4 dal quinto posto occupato dalla Roma.

Monza-Lazio, le ultime di formazione

Difesa obbligata per Tudor. Con Gila out per infortunio ecco la linea composta da Romagnoli, Patric e Casale. In mezzo al campo confermati Guendouzi e Kamada in mediana, sugli esterni giocano Marusic e Felipe Anderson. Pienamente recuperato Zaccagni, decisivo nel turno precedente, che torna titolare sulla trequarti con Luis Alberto. Punta ancora una volta Castellanos, nettamente avanti su Ciro Immobile. Va verso la convocazione Provedel ma a difendere i pali biancocelesti sarà ancora Mandas.

Palladino perde Ciurria infortunato e Gagliardini squalificato. In mezzo al campo ci sarà l’ex Akpa Akpro, sull’esterno Colpani (obiettivo della Lazio), punta centrale Djuric.

Monza-Lazio, le probabili formazioni

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Carboni, Kyriakopoulos; Pessina, Akpa Akpro; Carboni, Colpani, Zerbin; Djuric. All.: Palladino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Kamada, Felipe Anderson; Zaccagni, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor

Monza-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Monza e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.