Monza-Lazio 2-2: Immobile torna al gol, Casale sbaglia tutto

La Lazio pareggia per due a due contro il Monza. La squadra di Tudor due volte in vantaggio si fa raggiungere grazie alla doppietta di Djuric. Determinante, in negativo per i biancocelesti Casale. Il difensore entrato a partita in corsa si perde l'attaccante in entrambi i gol dei brianzoli. Sorride a livello personale Immobile che ritrova il gol dopo diversi mesi. Una frenata che fa male alla Lazio, contestata dai tifosi presenti allo stadio, che perde un'occasione importante per risalire la classifica.

Tabellino

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (dal 71’ Donti), Izzo, Marì, Kyriakopoulos (dal 71’ Mota); Pessina, Bondo (dall’86’ Caprari); Colpani, Carboni (dal 71’ Akpa Akpro), Zerbin (dal 78’ Caldirola); Djuric. All.: Palladino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada (dal 65’ Vecino), Zaccagni (dal 32’ Casale); Luis Alberto (dal 65’ Cataldi), Felipe Anderson (dall’82’ Pedro); Immobile (dal 65’ Castellanos). All.: Tudor

Marcatori: 73’, 92’ Djuric (M); 11’ Immobile (L), 83’ Vecino (L)

Ammoniti: Donati (M); Zaccagni (L), Casale (L), Kamada (L), Romagnoli (L), Patric (L), Vecino (L), Cataldi (L)

Arbitro: Pairetto

Ecco le pagelle di RomaToday

Mandas 6,5: Super reattivo su Pessina e Marì, nulla può sui gol di Djuric.

Patric 6: Il meno peggio della difesa. Non perfetto, ma non combina guai.

Romagnoli 5,5: Controlla l’attacco degli avversari ma crolla nel finale.

Hysaj 5,5: Da quella parte il Monza attacca e fa sempre male.

Marusic 5,5: Preso in mezzo fra Pessina e Mota in occasione del pari brianzolo.

Guendouzi 6,5: Macina chilometri e lotta su ogni pallone.

Kamada 6,5: Continua a migliorare le sue prestazioni. Da un suo bel tiro nasce la rete di Immobile. (dal 65’ Vecino 7: Riporta in vantaggio la Lazio con una zampata di scaltrezza).

Zaccagni 5,5: Nervoso, troppo. Ammonito viene sostituito da Tudor già nel primo tempo. (dal 32’ Casale 4: Sbaglia tutto. Entra in campo per l’ammonito Zaccagni e si prende subito il giallo. Poi tiene in gioco Djuric nel primo gol, e successivamente perde il duello aereo con l’attaccante che lo sovrasta. Peggiore in campo)

Felipe Anderson 5,5: Sottotono il brasiliano, in ritardo su Pessina in occasione del gol del Monza. (dall'82' Pedro s.v.).

Luis Alberto 6: Qualche giocata tocco di qualità, ma non decisiva. (dal 65’ Cataldi 5: Da una sua dormita nasce il primo pareggio degli avversari.Doveva entrare per gestire il pallone, ma sbaglia ogni giocata).

Immobile 7: Si muove tanto nel primo tempo e trova il gol, il settimo in campionato, che mancava da febbraio. Il capitano biancoceleste sfrutta al massimo l’occasione concessa da Tudor. (dal 65’ Castellanos 5,5: Ripulisce pochi palloni e cerca, senza fortuna, di trovare dei falli).

All.: Tudor 5,5: La Lazio butta via una vittoria che sembrava raggiunta. Molto discutibili i cambi che hanno fatto abbassare ancora di più il baricentro della squadra.