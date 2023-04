Monza-Lazio 0-2: vittoria e fuga per la Champions League per i biancocelesti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte per due a zero il Monza e blinda il secondo posto. I biancocelesti passano in Lombardia grazie ai gol di Pedro (nel primo tempo) e di Milinkovic-Savic (nella ripresa). Una vittoria importante per i biancocelesti che giocano una partita matura, chiudono la porta ancora una volta e sfruttano al meglio le occasioani avute. Bene Milinkovic-Savic che ritrova il gol che mancava da gennaio, diventando il miglior marcatore straniero della Lazio, imprendibile Zaccagni. La Lazio conquista tre punti e sale a quota 55 punti, sfruttando al meglio il passo falso dell'Inter e allungando a +5 dai nerazzurri terzi.

Monza-Lazio, la cronaca

Al 13esimo la Lazio passa in vantaggio con Pedro. Lo spagnolo è il più lesto di tutti ad avventarsi su un pallone vagante e calciare di prima sul secondo palo. Subito dopo ci prova Zaccagni su imbucata di Pedro, ma Di Gregorio para. Al 18esimo risponde il Monza con un colpo di testa di Sensi che scheggia il palo. Al 23esimo Luis Alberto a centimetri dal raddoppio con un destro che esce di pochissimo. Al 33esimo miracolo di Provedel che nega il gol a Petagna che colpisce di testa a botta sicuro. Al 56esimo Milinkovic-Savic ritrova il gol e porta la Lazio sul suo due a zero. Il serbo trova la rete con una perfetta punizione. Al 90esimo Colpani chiama alla parata Provedel che respinge, sulla respinta Gytkjaer spara fuori. Nel recupero Di Gregorio para su Zaccagni.

Tabellino e pagelle

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Marlon 5 (dal 59’ Antov 6), Mar 5,5,, Donati 5,5; Ciurria 6, Rovella 5,5 (dal 59’ Colpani 6,5), Machin 6 (dall’80’ Barberis s.v.), Carlos Augusto 5,5; Sensi 6,5, Caprari 5 (dal 71’ Gytkjaer 5); Petagna 5,5 (dal 59’ Mota 5,5). All.: Palladino 5

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6 (dall’83’ Pellegrini s.v.), Casale 6, Romagnoli 6,5, Hysaj 6; Cataldi 6,5 (dal Vecino 71’ 6), Milinkovic-Savic 7,5, Luis Alberto 6,5 (dal 71’ Basic 6,5); Pedro 7 (dal 65’ Immobile 6), Felipe Anderson 6, Zaccagni 7. All.: Sarri 7

Marcatori: 13’ Pedro (L), 56’ Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Ciurria (M), Caprari (M), Marlon (M), Donati (M), Sensi (M); Zaccagni (L), Felipe Anderson (L)

Arbitro: Mercenaro

I top e flop biancocelesti

Milinkovic-Savic 7,5: Cresce nella ripresa e trova una perla diventando il miglior marcatore straniero della storia della Lazio.

Zaccagni 7: Non segna ma è una forza della natura. Imprendibile.

Provedel 7: Una volta chiamato in causa, risponde in maniera strepitosa.

Felipe Anderson 6: Il "peggiore" dei biancocelesti. Meglio nel primo tempo, poi nel suo ruolo naturale cala un pò.