Montespaccato, ufficiali due nuovi acquisti

Un doppio arrivo in extremis per rafforzare la rosa del Montespaccato targato Bussone. Arrivano entrambi dal Nuova Florida ed uno è una vecchia conoscenza del Mister: il difensore Alessandro De Marchis.

Classe 2000 e già finalista della III edizione del Premio “Talento & Tenacia”, De Marchis, cresciuto tra Urbe Tevere e Tor Tre Teste, ha sfiorato l’ingresso nel professionismo risultando uno dei migliori esterni laziali e una delle colonne del Nuova Florida allenato da Bussone. Più giovane il centrocampista classe 2004 Matteo Rosauri, “scuola” Savio e Viterbese, che dopo un campionato in Eccellenza con l’Olympia Thyrus dove ha registrato 28 presenze, ha militato nella prima parte di questa stagione nella società ardeatina con 8 presenze. “Ho fortemente voluto venire a Montespaccato - ha dichiarato De Marchis - di cui conoscevo il progetto avendo a suo tempo partecipato a Talento & Tenacia. La presenza di Mister Bussone rappresenta ovviamente una ulteriore garanzia e sono convinto che insieme a tutti i ragazzi già in rosa sapremo centrare l’obiettivo salvezza”. “Ho deciso di accogliere l’invito del Mister e sposare la causa del Montespaccato - dichiara Rosauri - una società che sa lavorare con i giovani e ottenere risultati sul territorio”. Entrambi i ragazzi saranno a disposizione della Società già dal primo allenamento del 27 dicembre p.v.

[ufficio stampa Montespaccato]