Montespaccato, la nota del club "Momento difficile ma ne usciremo"

Nonostante la buona prova offerta dalla squadra, soprattutto nel primo tempo, il Montespaccato cede alla Pianese grazie al gran goal di Rinaldini, giunto al 42^ del primo tempo dopo che gli azzurri avevano più volte sfiorato la marcatura con ben 4 ghiotte occasioni, mancate per un soffio da Mascella, Calì e Falasca. Con soli 12 punti in 13 gare la Classifica vede ora il Montespaccato imbrigliato nella zona play out del Girone E, sebbene la classifica corta offra ancora ampie occasioni di recupero. “È nei momenti difficili come questi - si legge in una nota ufficiale della Società di Via Stefano Vaj - che occorre fare la differenza, richiamando tutto lo staff e l’intera squadra ad una forte assunzione di responsabilità nel segno dei valori che dal 2018 contraddistinguono la storia di rinascita e riscatto del club biancazzurro”. “Mister Campolo - che continua a riscuotere piena fiducia dalla Società - avrà il compito già dall’inizio della prossima settimana di valutare in piena e assoluta autonomia la revisione della rosa, adottando tutte le soluzioni tecniche e organizzative necessarie a consentire alla squadra - così come merita per la qualità del gioco espressa anche oggi - di risalire la china e superare in maniera significativa e definitiva l’attuale deficit realizzativo”. Nei prossimi giorni - conclude la nota - verranno rese note le relative decisioni.

[comunicato ufficiale Montespaccato]