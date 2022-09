Montespaccato, la gioia di mister Campolo per la prima vittoria "Dobbiamo dare continuità"

La prima vittoria in Serie D del Montespaccato ha fatto felice il suo tecnico Stefano Campolo, che ha commentato così il match sulla pagina ufficiale del club. "Sono molto felice per i tre punti conquistati contro un'ottima squadra, dopo una gara in cui sono emerse tutte le virtù morali dei miei ragazzi. Un primo tempo quasi perfetto frutto dell'ottimo lavoro settimanale e, soprattutto aggressivo e qualitativo nelle transizioni positive. Una seconda frazione di gioco un pochino in sofferenza, ma sappiamo perfettamente che in questo girone nessuno regala nulla... Ora testa alla prossima per dare continuità".