Montespaccato, la gioia di mister Campolo "Pareggio che dà continuità"

È un pareggio che non lascia l'amaro in bocca quello del Montespaccato con il Seravezza, un punto buono per la classifica anche per il mister del Montespaccato Stefano Campolo. "Una gara sofferta nei primi 20 minuti dove il Seravezza è stato bravo nel palleggio, non ci ha permesso di muoverci come avevamo preparato e soprattutto, il nostro portiere e capitano Riccardo Tassi è stato determinante a tenerci sul risultato di parità. Poi - prosegue - sono stato costretto, a malincuore, a fare una sostituzione ed un cambio tattico dopo 20 minuti mettendo in campo Mattia Mascella che ci garantisce grande qualità nella gestione della palla. Da lì in poi la gara si è indirizzata gradualmente dalla nostra parte, crescendo sempre più a fine primo tempo, e schiacciando il Seravezza nella propria metà campo negli ultimi 20 minuti. Un punto quindi ampiamente meritato e che da continuità"