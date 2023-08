Montespaccato, il riepilogo della preparazione estiva

Il “Gruppo Sportivo Montespaccato” con il comunicato ufficiale n. 5 sancisce la conclusione della preparazione sportiva e del ciclo di allenamenti congiunti, invitando soci e sostenitori alla gara di esordio del Campionato di Eccellenza, fissata per domenica 3 settembre alle ore 11 al “Don Pino Puglisi” di Via Stefano Vaj, 41 contro la Pescatori Ostia. Gli allenamenti congiunti svolti nell’ambito della preparazione hanno consegnato 4 vittorie e 3 pareggi agli azzurri di Mister Bussone, evidenziando una crescita costante e progressiva sia a livello atletico che in termini di affiatamento e costruzione del collettivo che verrà ora messa alla prova sul campo dalle gare ufficiali. Dopo ben quattro stagioni che hanno visto il Montespaccato iniziare il campionato sempre in trasferta, la gara di esordio della Stagione 2023/2024 del “G.S. Montespaccato” avverrà nuovamente tra le mura amiche del “Don Pino Puglisi” - così come accaduto nella gara iniziale della stagione 2018/2019 Montespaccato - Nuova Florida conclusasi 1-1, la prima della fase di rinascita e riscatto del club dalla decennale egemonia del Clan Gambacurta, quasi a sottolineare la nuova fase della società azzurra, ormai uscita dalla gestione dell’amministrazione giudiziaria conseguente al sequestro di prevenzione disposto nel giugno 2018 dal Tribunale di Roma nei confronti del Clan criminale poi condannato con sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione nel giugno scorso. E sarà proprio Mister Andrea Bussone, allora allenatore della Nuova Florida promossa nella stessa stagione in Serie D, a guidare i ragazzi di “Talento & Tenacia” contro la neo promossa “Pescatori Ostia”, davanti al pubblico di soci e tifosi nella prima e storica stagione del Montespaccato ad azionariato popolare. “Ripartiamo dal Girone A, quello da sempre ritenuto da tutti gli osservatori sportivi il più tecnico dell’Eccellenza laziale - dichiara l’Amministratore unico del “G.S. Montespaccato” Antonello Tanteri - siamo lieti che l’esordio avvenga sul nostro campo, così come nella prima stagione all’insegna di “Talento & Tenacia”, perché rafforzerà la partecipazione e la presenza di tutti coloro che hanno creduto nella campagna di azionariato popolare segnando un percorso irreversibile nella storia della nostra società e del Quartiere”. L’ingresso è gratuito per tutti i soci del Montespaccato. Di seguito il riepilogo degli allenamenti congiunti effettuati dal “G.S. Montespaccato”:

Mercoledì 10/08

Boreale-Montespaccato 1-1

Sabato 12/08

Accademy Ladispoli-Montespaccato 0-1

Sabato 19/08

Montespaccato- Certosa 4-2

Campus Eur-Montespaccato 1-1

Giovedì 24/08

NF Ardea-Montespaccato 2-2

Sabato 26/08

Montespaccato-Atletico Vescovio 6-0

Domenica 27/08

Pomezia-Montespaccato 0-2