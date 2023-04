Montespaccato, il Natale di Roma arriva con l'azionariato popolare

Venerdì 21 Aprile con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e Don Luigi Ciotti la presentazione al Teatro Rossini della campagna per restituire definitivamente al Quartiere la Polisportiva sottratta alla criminalità. Sarà un “Natale di Roma” speciale per il Montespaccato Calcio, il suo Quartiere e tutti i cittadini, tifosi e sostenitori dello storico sodalizio sportivo della Capitale. Dopo 5 anni di gestione giudiziaria, infatti, la Polisportiva sequestrata e poi confiscata alla criminalità organizzata, verrà finalmente restituita alla comunità di cui porta simbolo e nome, sottraendola così definitivamente ad ogni possibile infiltrazione criminale ed assicurandone la sostenibilità sociale ed economica. L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia”, infatti, dopo averne disposto l’acquisto previa autorizzazione da parte del Tribunale di Roma, lancerà il progetto di azionariato popolare, predisposto e valutato di concerto con un AdvisoryBoard indipendente presieduto dal Prof. Paolo Boccardelli, Ordinario di Economia alla LUISS e composto dal Dott. Andrea Eufemi Responsabile Advisory dell’Istituto per il Credito Sportivo e il dott. Stefano Gobbi Program Manager di Sport e Salute S.p.A., designati dai rispettivi Istituti. La presentazione della campagna “Prendi quota, scala il Monte!”, si terrà alle ore 11,30 presso il Teatro Rossini, in Piazza Santa Chiara, 14. Tra le partecipazioni già confermate, oltre a quella del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che svolgerà l’intervento conclusivo, quella di Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente nazionale di Libera e testimonial della campagna e di una significativa rappresentanza delle istituzioni sportive con la Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Antonella Baldino e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. Per la Regione Lazio interverranno il Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, la Vice Presidente della Regione On. Roberta Angelilli e l’Assessore ai servizi sociali Massimiliano Maselli, mentre la partecipazione di Roma Capitale verrà assicurata dall’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Funari e dall’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, che illustrerà ai presenti il progetto sperimentale della Città dei 15 minuti che sarà attivato proprio a Montespaccato su richiesta ed iniziativa del XIII Municipio, che sarà rappresentato dalla Presidente Sabrina Giuseppetti. La presentazione e il lancio della campagna proseguirà nel pomeriggio con l’iniziativa “Il Quartiere si incontra”, che dalle 17 alle 19 vedrà il Centro sportivo “Don Pino Puglisi” al centro di una serie di attività sociali, sportive e aggregative aperte non solo agli oltre 500 iscritti e rispettive famiglie, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni municipali e alle realtà sociali e culturali della zona. “Con l’avvio dell’azionariato popolare – ha dichiarato il Presidente dell’Asilo Savoia Massimiliano Monnanni– diamo nuova forza alla bellissima storia popolare di questa Polisportiva nel segno della legalità e del riscatto. L’Asilo Savoia – prosegue – attraverso l’acquisto autorizzato dal Tribunale ha tenuto fede agli impegni assunti nel 2018 insieme alla Regione Lazio, ma ora occorre innescare un grande processo di partecipazione e solidarietà che dal quartiere di Montespaccato sia in grado di coinvolgere tutta la Città, a partire dalle istituzioni nazionali e locali e dal tessuto imprenditoriale. Noi abbiamo fatto il primo passo, ora tocca a tutti gli altri, siamo convinti di essere sulla strada giusta perché la legalità, anche nello sport, non può e non deve essere un semplice optional”. Il progetto di azionariato popolare, il primo in assoluto a Roma e nel Lazio, è articolato in un business planquinquennale e prevede lo sviluppo della Polisportiva - che in ossequio alla volontà del Quartiere tornerà ad assumere la denominazione originaria di “Gruppo Sportivo Montespaccato” - attraverso l’ampliamento delle attività statutarie ad ulteriori discipline sportive e il conferimento delle altre strutture istituite dall’ASP nell’ambito del Programma “Talento & Tenacia - crescere nella legalità”, ovvero la “Palestra della Salute” e la “Palestra della Legalità”, nonché mediante un progetto di rigenerazione e adeguamento dell’ex campo sportivo “Fogaccia”, attiguo al “Don Pino Puglisi”, concesso in comodato gratuito per 15 anni dal Vicariato all’ASP stessa. La governance del nuovo Montespaccato prevede un significativo coinvolgimento di tutti gli stakeholder territoriali, a partire dalla rete associativa no profit “Montespaccato Solidale”, promossa dall’ASP e che raccoglie la Parrocchia di “Santa Maria Janua Coeli”, il Centro anziani “Giovani Anziani”, l’Associazione di protezione civile “Praesidium”, il Comitato di quartiere “Insieme per Montespaccato”, la sezione locale di “Amnesty International”, il comitato di beneficenza parrocchiale “Buon Samaritano” e collabora con l’Istituto Comprensivo e la Biblioteca Comunale di Via Cornelia. Attraverso l’azionariato popolare, oltre a garantire un’adeguata e strutturata partecipazione della comunità e dei cittadini alla vita sportiva e sociale della società sportiva, si intende anche pervenire ad una sostenibilità economica complessiva delle attività in grado di assicurarne la continuità operativa e il progressivo sviluppo. L’obiettivo è coinvolgere oltre 1.000 soci nel quartiere, oltre a numerose PMI ed enti del terzo settore, di cui verrà annunciata l’adesione nel corso della presentazione ufficiale, raggiungendo una capitalizzazione di 1 milione di euro. L’ASP “Asilo Savoia” manterrà in ogni caso una quota non inferiore al 51%, ma l’adesione è aperta a tutti, fermo restando il rispetto dei requisiti del “Codice Etico” di “Talento & Tenacia” e sono previste diverse possibilità di associarsi, dal socio ordinario con una quota anche di 1 solo euro, al socio sostenitore con una quota minima di 500 euro, ulteriori possibilità e quote sono poi previste per gli enti del terzo settore, le PMI e le altre realtà imprenditoriali che in ogni caso non potranno incidere sulla governance in misura superiore al 10% in modo da garantire la salvaguardia dei principi dell’azionariato diffuso. Una speciale iniziativa è poi rivolta agli esercizi commerciali, a partire da quelli di vicinato, che potranno diventare punti convenzionati di vendita delle quote sociali, ottenendo gadget e pubblicità gratuita in misura proporzionale al numero di quote vendute alla propria clientela. Per chi poi intenda sostenere il progetto senza divenire socio, è possibile sempre fino al 30 giugno p.v. effettuare una donazione anche di soli 5 euro attraverso la principale piattaforma italiana di crowdfunding “Eppela”, ottenendo anche una serie di ricompense e gadget in misura corrispondente all’entità della donazione disposta. La campagna di crowdfunding, parallela a quella per l’azionariato popolare, è già attiva e in soli 5 giorni sono già più di 100 coloro che hanno deciso di sostenere dall’esterno il progetto di rinascita del Montespaccato, sostenendo così l’accesso gratuito alle attività sportive per ragazze e ragazzi del Quartiere. Tutte le informazioni sull’azionariato popolare sono reperibili sul sito www.montespaccatocalcio.com, mentre quelle sul crowdfunding sono ricavabili dal seguente link https://www.eppela.com/projects/9912

[ufficio stampa Montespaccato]