Montespaccato, il comunicato della società sulla partita con la Sangiovannese

Purtroppo il clima seguente alla meritata e troppo agevole vittoria casalinga con il Trestina ha, con ogni probabilità, creato fallaci aspettative o facili illusioni, facendo erroneamente ritenere del tutto superate le oggettive difficoltà dimostrate finora sul campo da staff tecnico e rosa, che invece permangono e risultano vieppiu’ enfatizzate dalla complessiva ed elevata caratura tecnica del Girone, ulteriormente ed esponenzialmente accresciutasi nell’attuale stagione, come dimostrato dai valori economici delle rose delle società partecipanti. La brutta sconfitta di oggi elimina ogni alibi e conferma che l’unica verità resta quella dell’attuale e critica posizione in classifica, che è assolutamente ingenerosa rispetto alla storia e all’impegno globale assunto a tutti i livelli dalla Società e sulla quale quadri tecnici e calciatori devono fare un serrato e severo esame di coscienza. Che ognuno di loro, se vuole continuare ad essere parte di questa storia, assuma su di sé l’impegno assoluto di battagliare gara per gara per guadagnarsi sul campo la permanenza in D e salvaguardare così il proprio onore e la propria dignità personale e collettiva. Fin da stasera tecnico e squadra si concentreranno sulla prossima gara interna con l’Orvietana, anch’essa in lotta per la salvezza e con la quale conterà un solo risultato, quello della vittoria. Così un comunicato del Montespaccato Calcio rilasciato dalla Società al termine della brutta sconfitta esterna riportata oggi con la Sangiovannese.

[comunicato ufficiale Montespaccato]