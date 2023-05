Montespaccato, il comunicato della società su Seravezza - Terranuova

Tiene banco il caso Seravezza, che rischia una pesante penalizzazione a causa dello schieramento, per venti partite, di un calciatore che non ha mai scontato la squalifica commiata nella stagione precedente. Con l'esposto al vaglio del Tribunale Federale, la materia avrà pesanti e possibile conseguenze in vista della lotta salvezza del Montespaccato, con il Seravezza impegnato con il Terranuova, diretto rivale per i playout dei romani. Proprio il Montespaccato ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale sulla questione. “Siamo certi che il Seravezza, anche a prescindere dal rischio della penalizzazione, giocherà la sua gara senza nulla concedere al Terranuova. In ogni caso visto l’impatto che questa partita avrà nel determinare in 90 minuti l’esito di una intera stagione sportiva l’attenzione delle istituzioni sportive, così come gli occhi di nostri osservatori esterni, operatori del settore e degli stessi tifosi saranno certamente puntati su questa determinante gara. La regolarità di un campionato così importante come quello della Serie D dipende infatti dal rispetto integrale e continuativo dei doveri sanciti a livello federale e normativo a prescindere dall’avvenuto conseguimento di risultati e obiettivi di una singola società prima della conclusione del Campionato. Ed ogni comportamento contrario a tale principio costituisce a tutti gli effetti una lesione inaccettabile del principio di lealtà sportiva su cui di certo non resteremo silenti”.