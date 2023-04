Montespaccato, al via la campagna di crowdfunding

Ufficiale l’atto di acquisto della società sportiva confiscata alla criminalità. L’Asilo Savoia lancia la campagna di crowdfunding e prepara l’azionariato popolare.

“Da oggi la Polisportiva Dilettantistica Montespaccato è definitivamente libera e presto tornerà al Quartiere e ai suoi cittadini”. Così in un breve video il Presidente dell’azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” Massimiliano Monnanni ha reso noto l’avvenuta sottoscrizione dell’atto di acquisto del 100% delle quote della società sportiva di calcio sottoposta a sequestro di prevenzione nel 2018. L’acquisto, autorizzato con provvedimento del Tribunale di Roma, è il preludio all’avvio della campagna di azionariato popolare “Prendi quota, Scala il Monte”, che avrà emblematicamente inizio venerdì 21 aprile, in concomitanza con il “Natale di Roma”, quando nascerà formalmente la prima società sportiva ad azionariato popolare della Capitale. In contemporanea con l’acquisto della totalità delle quote del Montespaccato Calcio, l’Asilo Savoia lancia anche la campagna di crowdfunding su www.eppela.com, piattaforma italiana leader del donation crowdfunding. Già da oggi e fino al 30 giugno, andando sul link www.eppela.com/projects/9912, in alternativa alla possibilità di diventare socio della Polisportiva, si può decidere di sostenere anche dall’esterno il progetto di rinascita e sviluppo della società sportiva confiscata alla criminalità organizzata con diverse forme di contribuzione economica da 5 euro in su. Significative e originali le “ricompense” previste per i donatori, dalla serie a fumetti “Talento & Tenacia”, al gagliardetto della società, alla ceramica numerata realizzata dal Centro “Giovani Anziani” del Quartiere. In palio anche un numero ristretto di polo e maglie di allenamento della Nazionale di Calcio donate dalla FIGC e la possibilità di conferire abbonamenti gratuiti alla Scuola Calcio, alla Palestra della Legalità e alla Palestra della Salute a target svantaggiati o donare “quote sociali” della Polisportiva alla rete associativa di quartiere “Montespaccato Solidale”. “Con l’acquisto delle quote del Montespaccato Calcio e l’avvio del percorso di azionariato popolare – ha dichiarato Massimiliano Monnanni – si chiude definitivamente una pagina buia della bellissima storia di questa Polisportiva popolare, che ora, finalmente, tornerà ad essere di nuovo e in maniera irreversibile del Quartiere e di tutti i cittadini e le famiglie che la animano e la rendono da sempre un punto di riferimento dell’intera ex borgata romana. L’Asilo Savoia – prosegue – ha mantenuto l’impegno assunto nel 2018 insieme alla Regione Lazio, ma quello di oggi è solo un primo passo. Ora tocca a tutti, a partire dalle istituzioni, all’associazionismo, ai cittadini, dare segnali altrettanto forti e concreti, sostenendo questo percorso di riscatto divenendo soci della Polisportiva o sostenendola dall’esterno, aderendo alla campagna di crowdfunding online da oggi su Eppela”. Per chi desidera prenotare anche prima del 21 aprile 2023 una o più quote sociali della Polisportiva, dal costo unitario di 1 solo euro, basta cliccare sul sito www.montespaccatocalcio.com e seguire le istruzioni previste a seconda della tipologia scelta (socio ordinario, socio sostenitore, persona giuridica, ente del terzo settore). Chi invece intende sostenere le attività sociali della Polisportiva senza divenirne socio può farlo cliccando sul sito www.eppela.com/projects/9912 donando da 5 euro in su e ottenendo le rispettive “ricompense” indicate. “Diventare socio o sostenere dall’esterno le attività della Polisportiva – conclude il Presidente di Asilo Savoia – è il modo migliore di dimostrare, non con parole di circostanza ma con un atto concreto, di essere parte integrante di una storia positiva, che ha dimostrato come lo sport di base sia un insostituibile strumento di inclusione sociale e di contrasto ad ogni forma di illegalità”. Prossima tappa del percorso la presentazione ufficiale della campagna di azionariato popolare, che si svolgerà il 21 aprile al Teatro Rossini, in Piazza Santa Chiara, 14, con la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente di Libera Don Luigi Ciotti e dei rappresentanti delle istituzioni sportive e locali di Roma e del Lazio, cui seguirà nel pomeriggio dello stesso giorno al Centro “Don Pino Puglisi” di Montespaccato l’iniziativa “Il Quartiere si incontra” rivolta per l’appunto a cittadini, famiglie e realtà associative, sportive e culturali del territorio.

[fonte articolo seried.lnd.it]