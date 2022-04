Monteforte regala la vittoria nel recupero all'Aranova

Vittoria all'ultimo respiro per l'Aranova, che nell'infrasettimanale contro l'Atletico Vescovio si regala tre punti al cardiopalma firmati dal solito, implacabile Monteforte. Una vittoria cruciale per la squadra laziale, che con questi tre punti sale al primo posto della zona playout ma avvicina ancora di più la zona salvezza, ora distante un punto dall'Academy Ladispoli. Profondo rosso invece per l'Atletico Vescovio, che con gli zero punti si ritrova al penultimo posto in classifica a undici punti dal Parioli in zona playout, con lo spettro della retrocessione sempre più vicino.

Aranova - Atletico Vescovio 3-2

Marcatori: Di Mario al 13’pt; Ferazzoli al 39’pt; Giordano al 21’st; Mascia al 31’st; Monteforte al 44’st