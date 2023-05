Aranova, Monteforte è il capocannoniere della Promozione

L'Aranova ha vinto il Girone A del campionato Promozione conquistando il pass per il ritorno in Eccellenza dopo la retrocessione dell'annata scorsa. Fra i protagonisti della risalita dei rossoblù c'è senza dubbio Matteo Monteforte.

Monteforte capocannoniere

Matteo Monteforte, attaccante classe 1993 ha guidato l'Aranova alla vittoria del campionato al termine di un lungo testa a testa con la Romulea (impegnata nella finale di Coppa Italia Promozione). Il bomber rossoblù non solo si è preso la gioia con la squadra del ritorno in Eccellenza ma a livello individuale si è portato a casa la palma di capocannoniere della Promozione laziale.

Sono ventisei i gol messi a segno da Monteforte in questa stagione. Gol pesanti, belli e importanti come ad esempio la tripletta rifilata all'Ostiense alla 25esima giornata in pieno campionato e corsa al primo posto.

Già a febbraio l'attaccante, intervistato da RomaToday, aveva raggiunto quota 20 gol tra campionato e coppa. Una stagione da incornicare per lui e per l'Aranova.