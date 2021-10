Nuova sconfitta per il Monte Mario

Il Monte Mario perde, in trasferta per 2 a 0, nella seconda giornata di campionato Promozione contro l'Atletico Acilia.

La partita

I padroni di casa dell'Atletico Acilia passano in vantaggio con l'attaccante Leonardo Barbato. Riccardo Morganti è invece l'autore del 2 a 0 che chiude definitivamente l'incontro.

La classifica

Per il Monte Mario è la seconda sconfitta consecutiva in campionato e resta quindi fermo a quota zero punti. Per l'Atletico Acilia arriva invece la prima vittoria e i punti i totali sono quattro.