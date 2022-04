Monte Mario-Nettuno 0-3: non si ferma la squadra di Panicci

Il Nettuno vince per tre a zero in trasferta contro il Monte Mario il fanalino di coda del Girone C. La formazione di Panicci allunga ancora in classifica e vede sempre più vicino il traguardo dell'Eccellenza.

La partita

Il Nettuno non sbaglia. Il 4-3-1-2 di mister Panicci è letale, ma la capolista inizia a raccogliere i suoi frutti soltanto nella ripresa. Infatti contro il fanalino di coda del Girone B, il Nettuno sblocca la partita soltanto al 52esimo. Porcari imbuca per Nardini che mette in mezzo per Sbordone che da pochi passi appoggia in rete il pallone dell'uno a zero. Al 74esimo il gol che indirizza la partita lo mette a segno Tomei. La rete arriva in contropiede su un pallone recuperato Nanni allarga per Sbordone che in veste di assist-man arriva sul fondo e mette il pallone a rimorchio per Tomei in proiezione offensiva che non sbaglia. All'87'esimo Nanni chiude i conti con un gol da opportunista sul secondo palo, spendendo in rete un rasoterra di Florio.

La classifica

Il Nettuno vola a quota 62 punti, a +12 dalla coppia delle inseguitrici Palocco-Fonte Meravigliosa. Monte Mario ultimo e già retrocesso con 8 punti.