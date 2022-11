Insulti ad Ibanez, la moglie sbotta sui social: "Ora basta"

Roger Ibanez, suo malgrado, è stato il protagonista in negativo del derby perso dalla Roma. Il difensore brasiliano è stato preso di mira dai tifosi giallorossi tanto da far intervenire Mourinho in conferenza stampa pre Sassuolo, ma anche la moglie Bruna Kisner sui social.

L'errore di Ibanez

Ibanez veniva da un momento positivo. Il difensore giallorosso infatti è cresciuto molto sotto gli allenamenti da Mourinho tanto da essere convocato dal Brasile anche se poi non è stato convocato, lista diramata post derby, dai verdeoro per il mondiali. La stracittadina è stata decisa da un errore del brasiliano che in fase di costruzione ha controllato male il pallone favorendo il gol di Felipe Anderson. Un grave errore a cui la Roma non è riuscita a porre rimedio.

Lady Ibanez

Il post derby è stato tormentato per Ibanez. I tifosi della Roma lo hanno preso di mira mentre è stato, ironicamente, esaltato dai laziali "Roger uno di noi". Bruna Kisner moglie del calciatore della Roma però ha detto basta. Lady Ibanez sbotta sui social e con un lungo post su instagram e non le ha mandate a dire a tutti i tifosi chiedendo rispetto per Roger e per la sua famiglia. Ecco le sue parole: "Ciao a tutti! Come va? Allora, non sono una persona che ama fare dichiarazioni qui, non sono nemmeno favorevole a questo. Ma credo che ci sia un limite per ogni cosa in questa vita, e molte persone hanno oltrepassato quel limite qui. Capisco il vostro turbamento, la vostra indignazione e anche la rabbia di alcuni fan. Ma dovete capire che gli errori e le fatalità accadono sempre e possono accadere a chiunque. Dovete solo capire che queste cose non danno il diritto a nessuno di insultare e offendere gli atleti e le loro famiglie. Siate rispettosi del prossimo e siate empatici. Voi ragazzi scrivete e dite così tante balle che mi fanno male agli occhi. Fermatevi a pensare che avete il diritto di farlo. Parlate tanto di maleducazione e non vi accorgete di quanto siete stati maleducati. Risparmiatevi questo male. Vedo persone che non capiscono nulla di questa materia imprecare, parlare male solo per attirare l’attenzione. Riflettete sui vostri atteggiamenti e notate come siete stati superficiali, vuoti e con il cuore pieno di rabbia e cattiveria. Siate complessivamente rispettosi delle persone. Siete amareggiati, e questa è una cosa seria. Cercate la guarigione. A coloro che non hanno bisogno di leggere questo, mi dispiace, ma non dobbiamo accettare tutto in silenzio. E per coloro a cui non piace questo post, per favore fate una cosa semplice e ovvia: smettete di seguirmi e basta. Problema risolto. Auguro a tutti voi amore, luce, pace e una grande settimana".

Mou difende Ibanez

A difendere il difensore c'è anche Mourinho. Lo Special One in conferenza stampa pre Sassuolo-Roma ha confermato come Ibanez sia insostituibile e ha confermato che questa sera al Mapei sarà in campo. Questo le parole di Mou sul brasiliano: "L'unico giocatore che confermo che giocherà domani (oggi, ndr) è Ibanez. Serve rispetto per chi ha dato sempre tutto. Lui ci ha messo sempre la faccia, per me è un intoccabile".