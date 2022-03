Obiettivo Derby: Mkhitaryan l'imprescindibile. Prima la Lazio e poi il rinnovo con la Roma

Mkhitaryan è imprescindibile per la Roma e per Mourinho. Dopo i problemi fra lo Special One e l’armeno ai tempi del Manchester United, sotto l’ombra del Cupolone fra i due è rinata l’intesa. Il numero 77 romanista adesso pensa pure al rinnovo.

Mkhitaryan è fondamentale

Nella confusione tattica stagionale della Roma, Mkhitaryan è una bella sorpresa. L’armeno che ha rinnovato con i capitolini sul gong alla fine della scorsa stagione, si è ritagliato un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Mou. Infatti nell’ormai 3-4-1-2 romanista, il 77 giallorosso è imprescindibile come interno di centrocampo, l’unico a detta di Mou di poter giocare in quella posizione. Dalla trasferta di Genova contro i rossoblu, l’ex Dortmund non si è spostato più da quella posizione diventando una pedina fondamentale. Mkhitaryan infatti è l’ago della bilancia della Roma in campo: conduce il pallone, ripulisce il gioco, avvia le azioni offensive, è il centrocampista più dinamico fra quelli a disposizione di Mou capace di ribaltare un’azione difensiva in una offensiva. Molto del gioco giallorosso passa dai suoi piedi. L’arretramento di posizione in campo ha fatto abbassare i numeri realizzativi dell’armeno, che però ne ha beneficiato in termini di titolarità. Mourinho infatti difficilmente rinuncia al calciatore. Quando Mkhitaryan non ha giocato per la Roma sono stati dolori: in Serie A infatti l’armeno ha saltato Venezia, Verona e Udinese e la squadra ha raccolto soltanto due punti ovvero due pareggi e una sconfitta. Scarsi risultati e pochissima qualità di gioco.

Per Mou, l’ex Arsenal: “È uno che risolve problemi, può giocare in diverse posizioni mantenendo un livello più alto di performance”. E il problema della Roma domenica prossima si chiama Lazio, di certo non un’avversaria qualsiasi.

Il rinnovo di Mkhitaryan

Fino a qualche mese il rinnovo di Mkhitaryan (33 anni) sembrava difficile. Adesso invece sembra tramontato un suo possibile trasferimento allo Spartak Mosca anche per via del conflitto fra Ucraina e Russia, e l’armeno può rinnovare con i giallorossi. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di spalmare l’ingaggio importante del calciatore (circa 4 milioni di euro) in due stagioni. La sosta per le nazionali potrà rivelarsi utile per intavolare la trattativa.

Mkhitaryan e la Roma

Mkhitaryan è alla sua terza stagione in giallorosso. Con la Roma l’armeno ha collezionato 107 presenze e 27 gol. Dopo la prima annata costellata da infortuni, l’ex United è diventato una pedina fissa della squadra prima con Fonseca e ora con Mourinho.

Mkhitaryan e i Derby

Mkhitaryan ha preso parte a tre Derby dal suo arrivo a Roma. Il bilancio per l'armeno è negativo con due sconfitte e una vittoria. Nell'unico successo, la stracittadina di ritorno della scorsa stagione Mkhitaryan segnò il gol che sbloccò il Derby.