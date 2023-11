Mister Maurizi e la sfida del Roma City con l'Avezzano "Dobbiamo fare una grande gara"

Il Roma City è pronto per affrontare un nuovo weekend di campionato, i ragazzi di Maurizi vogliono dar seguito a questo buon periodo portato avanti con la vittoria dell’ultimo turno con la Tivoli: “La vittoria con la Tivoli ci deve far trovare ancora più consapevolezza. Dobbiamo credere che le vittorie e le sconfitte hanno un nome e cognome, ovvero noi stessi. Sono il prodotto di quello che facciamo. Sono contento di come stiamo lavorando, anche se questa settimana abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo. Domenica la squadra ha fatto una gara molto buona. Siamo il migliore attacco del girone, senza un calcio di rigore tirato, e stiamo crescendo anche nella fase difensiva. Acquisendo ancora più consapevolezza possiamo fare meglio”.

"Stiamo lavorando per fare bene"

Sul cammino della compagine di Patron Doino ora c’è la trasferta di Avezzano, un incontro in cui gli arancioblù possono tentare il sorpasso in classifica: “Affrontiamo una buona squadra, ben allenata, con qualità tecniche importanti. Noi sappiamo che per uscire indenni da Avezzano dobbiamo fare una grande gara. Siamo fiduciosi e stiamo lavorando per fare bene. Non guardiamo la classifica, anche se dobbiamo essere attaccati con le unghie e con i denti al risultato”.