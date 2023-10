Mister Maurizi carica il suo Roma City "Sono molto fiducioso per domenica"

Il Roma City si prepara a tornare in campo, mister Agenore Maurizi commenta la settimana di lavoro che sta per volgere al termine: “Durante la settimana abbiamo, come sempre, lavorato con criterio e intensità, cercando anche di capire cosa ci porta a prendere gol così ‘stupidi’ e perché gli stessi ci provocano blackout per molto tempo. Non si può parlare di aspetti tecnico tattici, ma io mi soffermerei sulla mentalità e sulla capacità di reazione rispetto ad un evento negativo, che nel calcio, viste le infinite variabili da cui è determinato il risultato, è fondamentale. Ho visto Fiorentina - Empoli di lunedì, a livello mentale sembrava la fotocopia della nostra partita. Più ci prendiamo responsabilità in campo più otteniamo risultati. Non vale il discorso che eravamo molto bravi dopo aver battuto il Campobasso e molto meno bravi dopo aver perso due partite. Siamo un gruppo totalmente nuovo, probabilmente abbiamo bisogno di più tempo per adattarci tra calciatori e staff. Si sa che nel calcio contano i risultati ed è a quelli che ci dobbiamo attaccare”.

Gli arancioblù, per via del turno infrasettimanale, si preparano al primo di tre impegni all’interno della prossima settimana. Il tecnico però preferisce mantenere la concentrazione sull’incontro di domenica contro L’Aquila: “Abbiamo tre gare in sette giorni e per noi è un bene. Giochiamo la prima gara contro L’Aquila e per adesso pensiamo a questa. È logico che abbiamo programmato la prossima settimana per giocare tre gare. Ma sono molto fiducioso per la gara di domenica. Sarà un bel match tra due buone squadre e due principi di gioco a confronto. Sono curioso di vedere l’atteggiamento dei nostri calciatori”.