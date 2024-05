Mister Marco Di Rocco e la salvezza del Ferentino "La Società ha sempre creduto nel gruppo"

Nel cuore della battaglia per la salvezza nel campionato Eccellenza Lazio, il Ferentino Calcio ha affrontato una prova cruciale contro il Formia nei playout. Dopo una stagione segnata da sfide e ostacoli, la squadra si è trovata di fronte ad un’impresa che, fino a metà campionato, sembrava impossibile da realizzare. La partita dei playout è stata probabilmente la meno brillante del Ferentino in tutta la stagione. Tuttavia, è stata anche la dimostrazione tangibile della forza e della resilienza di questa squadra. Nonostante le difficoltà, i giocatori hanno trovato la determinazione di lottare fino alla fine, portando a casa una vittoria che ha salvato la categoria. Grande merito va anche a Mister Di Rocco che ha risollevato la squadra da una classifica deficitaria; dopo la vittoria di oggi ha dichiarato: “Un ringraziamento speciale va a questi straordinari ragazzi, che hanno dimostrato il vero spirito sportivo e il desiderio di superare ogni ostacolo. La Società ha sempre creduto nel gruppo, sostenendoci e supportandoci lungo tutto il percorso. Il cammino verso la salvezza è stato lungo e difficile, con molte sfide da affrontare lungo la strada. Tuttavia, le idee sono diventate sempre più chiare, alimentando la determinazione di non arrendersi mai. Nel girone di ritorno, il Ferentino è emerso come una delle squadre più forti, dimostrando di avere il talento e la determinazione necessari per raggiungere il successo. Questo traguardo meritatissimo non sarebbe stato possibile senza il contributo di tutto lo staff tecnico e delle persone che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte. Il loro impegno e la loro dedizione hanno reso possibile questo risultato.” La salvezza del Ferentino Calcio è molto più di una semplice vittoria sportiva. È un tributo alla forza dello spirito umano e alla capacità di superare ogni ostacolo. Il Ferentino Calcio può guardare al futuro con fiducia, sapendo di avere le fondamenta solide per affrontare qualsiasi sfida che verrà.

[ufficio stampa Ferentino]