Mister Angelone presenta le dimissioni, è caos in casa Rieti

Continua il momento turbolento in casa SSA Rieti, battuta domenica in casa dal Pomezia per 1-3 e sceso al quinto posto in campionato. Dopo la sconfitta interna ha rassegnato le dimissioni il tecnico Vincenzo Angelone, con il club che ancora non ha deciso se respingerle o accettarle. Il Rieti, partito con grandi ambizioni, si trova in un periodo difficile, con due sconfitte consecutive e soltanto quattro punti fatti nelle ultime cinque giornate.

Il comunicato del club

Si comunica che al termine dalla gara contro il Pomezia Calcio 1957 il tecnico Vincenzino Angelone ha rassegnato le proprie dimissioni. La società si riserva di accettarle o meno, e renderà nota la propria decisione nelle prossime ore.