Milan-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 8 gennaio alle ore 20:45 la Roma sarà impegnato nel big match della diciasettesima giornata di Serie A contro il Milan. Sfida d'alta quota per i giallorossi quarti in classifica alla pari con la Lazio (30 punti) a -6 dai rossoneri di Pioli. Assente Mourinho squalificato, così come nella partita casalinga contro il Bologna decisa da un rigore di Pellegrini.

Milan-Roma, le ultime di formazione

La Roma recupera sia Dybala che Zaniolo. Entrambi erano usciti con qualche problema fisica dalla sfida contro il Bologna ma tutti e due saranno regolarmente in campo a San Siro dal 1'. In attacco dubbio Abraham. L'inglese è in ballottaggio con Matic. Senza il serbo a centrocampo è pronto a scalare Pellegrini al fianco di Cristante, ex del match. Verso il forfait Camara per un problema alla caviglia. Sulle corsie esterne conferma per Celik, bocciatura per El Shaarawy. Al posto del Faraone ci sarà Zalewski. Difesa confermata con Smalling, Ibanez e Mancini davanti a Rui Patricio.

Pioli è pronto a confermare l'undici rossonero che ha vinto a Salerno. In attacco quindi Giroud con Leao a sinistra e Saelemaekers a destra. A centrocampo Tonali.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Zaniolo. All.: Foti (vice)

Milan-Roma, dove vederla

La partita fra Milan e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell'Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e rossoneri sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.