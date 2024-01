Milan-Roma, le pagelle giallorosse: Kristensen disastroso, Pellegrini in ripresa

La Roma cade a San Siro. Contro il Milan dell’ex Lazio Pioli, la squadra di Mou, in tribuna perché squalificato, trova il gol con Paredes su rigore che riapre i conti ma viene affondata da un missile di Theo. I giallorossi non brillano e sono in pochi a salvarsi.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Svilar 6: Incolpevole sui gol. Sicuro nelle uscite.

Kristensen 4: Il peggiore in campo. Completamente fuori tempo in occasione del gol di Adli, leggero su Giroud sulla terza rete del Milan. Disastroso.

Mancini 6: Il meno peggio della difesa romanista. Si becca un giallo che lo costringerà a saltare il Verona. Esce all’intervallo non in perfette condizioni (dal 46’ Pellegrini 6,5: Il capitano è il migliore della Roma. Non entra benissimo ma poi si guadagna il rigore e punge più volte dalle parte della porta rossonera. Segnali incoraggianti).

Llorente 5,5: Soffre maledettamente Pulisic. (dal 78’ Huijsen s.v.)

Celik 5,5: Non fa proprio malissimo, sua l’occasione migliore nel primo tempo ma non basta a salvarlo dall’insufficienza. (dal 78’ Zalewski 5: Gioca meno del turco ma fa peggio. Sbaglia tutti i cross, non una novità e si fa sverniciare da Theo in occasione del terzo gol del Milan).

Cristante 5: Meglio a centrocampo, affonda in difesa nella ripresa. Leggero sul 2-0 del Milan. Salterà per squalifica il Verona.

Paredes 6: Prova negativa dell’argentino che però ha il coraggio e la bravura di battere e realizzare il calcio di rigore.

Bove 5,5: Lotta in tutto il campo ma è meno lucido del solito.

Spinazzola 5,5: Solite imprecisioni e incapacità di saltare l’uomo.

El Shaarawy 5: Delude le aspettative. Prova molto negativa (dal 61’ Belotti 5,5: Solita grinta, poca qualità e incisività).

Lukaku 5,5: Primo tempo da solito fantasma dei big match. Nella ripresa qualche sponda. Ma da lui si pretende di più, specie in queste partite.

Foti 5,5: Primo tempo da solita Roma, paga a caro prezzo un ritorno in campo nella rirpesa disastroso.