Milan-Roma Femminile 2-4: poker all'esordio per le campionesse d'Italia

La Roma Femminile riparte da come aveva finito lo scorso campionato vincendo. Le campionesse d’Italia battono a Vismara il Milan per 4 a 2. Le giallorosse partono benissimo e chiudono il primo tempo avanti per due a zero. Ad inizio ripresa la squadra di Spugna registra un brutto calo d’attenzione e il Milan in pochi minuti ritrova la parità. L’allenatore romanista pesca bene però dalla panchina con gli ingressi di Glionna, Greggi e Serturini che entrano in campo ridando alla Roma la benzina necessaria per riportarsi in vantaggio e portare in casa i primi tre punti della stagione.

Milan-Roma, la cronaca

Al 13esimo contropiede del Milan con Arnadottir che ha provato con un pallonetto di soprendere Ceasar, ma l’estremo difensore giallorosso para. Al 17esimo risposta della Roma con un destro velenoso di Giugliano deviato da Giuliani sulla traversa. Al 36esimo la Roma passa in vantaggio con Linari. La 32 giallorossa arriva sul secondo palo dopo una girata di testa di Bartoli su punizione di Giugliano. Al 39esimo raddoppio romanista con Haavi che ruba palla ad Arnadottir e col destro fulmina Giuliani. Al 50esimo il Milan accorcia le distanze con un tiro di Domping che in sospetto fuorigioco, beffa Ceasar non perfetta nell’intervento. Al 61esimo il Milan pareggia in mischia con la neo entrata Marinelli. Al 71esimo un mancino di Glionna esce di poco. Al 76esimo clamorosa occasione per la Roma per Giacinti che però disturbata da Andesen spreca clamorosamente. All’80esimo la Roma ripassa in vantaggio con un gran destro a giro di Greggi. All’88esimo Greggi ci riprova con mancino e trova la bella risposta di Giuliani. Sul corner seguente traversa di Linari. Al 93simo la Roma chiude la partita con Glionna che spinge in rete un perfetto assist di Serturini.

Tabellino e pagelle

Milan (4-3-3): Giuliani 7; Bergamaschi 5,5 (dal 68’ Andersen 6), Swaby 6,5, Arnadottir 4,5, Guagni 5; Grimshaw 6 (dal 60’ Marinelli 7), Cernoia 5,5, Adami 5,5 (dal 75’ Mascarello s.v.); Laurent 5,5 (dal 75’ Asllani s.v.), Staskova 5,5, Domping 7. All.: Ganz 5,5

Roma (4-3-3): Ceasar 5; Bartoli 6,5, Minami 6, Linari 7, Di Guglielmo 6,5; Giugliano 6,5, Kumagai 6,5, Feiersinger 5,5 (dal 64’ Greggi 7,5); Viens 6 (dal 64’ Glionna 7), Giacinti 6 (dall’89’ Kramzar s.v.), Haavi 7 (dal 92’ Serturini 6,5). All.: Spugna 7

Marcatrici: 50’ Domping (M), 61’ Marinelli (M); 36’ Linari (R), 39’ Haavi (R), 80’ Greggi (R)

Arbitro: Castellone

Le top e flop giallorosse

Greggi 7,5: Ingresso determinante della 20 giallorossa. Entra recupera palloni e trova poi il gran gol che riporta la Roma in vantaggio.

Glionna 7: Anche lei dalla panchina riporta la Roma avanti. Corsa, velocità e qualità. Arma in più per Spugna.

Kumagai 6,5: Alla prima con la maglia romanista dà ordine ed equilibrio in mezzo al campo mettendo a disposizione della squadra tutta la sua esperienza internazionale.

Ceasar 5: Colpevole sul gol di Domping. Calcola male la traiettoria e si fa beffare.