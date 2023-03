Milan-Roma Femminile 1-0: Piemonte decide l'andata della semifinale di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile cade per uno a zero contro il Milan al Vismara nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Le giallorosse non giocano una bella partita. Sbagliano molti passaggi e non danno la consueta velocità di manovra. e su corner subiscono il gol rossonero. Poche occasioni per le ragazze di Spugna molto sottotono, specie in alcune giocatrici chiave come Giugliano. Non mancano le possibilità di gol (specie in avvio) ma un pò di imprecisione e la bravura di Babb negano la gioia alle capitoline. Fra una settimana al Tre Fontane la partita di ritorno. Per approdare in finale la Roma dovrà vincere con due gol di scarto.

Milan-Roma, la cronaca

Al 4’ tiro da posizione defilata di Grimshaw, Ohrstrom para facile. All’11esimo doppia occasione per la Roma: prima Giacinti e poi Greggi ma è super Babb a dire di no. Al 19esimo mancino ad incrociare di Giacinti che esce di poco. Al 30esimo Haavi vicina al gran gol con un pallonetto da fuori area da posizione defilata, brava Babb a deviare in corner. Al 42esimo passa avanti il Milan con Piemonte che scappa via a Losada e di testa sovrasta Linari portando in vantaggio le rossonere. Nella ripresa ci prova Andressa su punizione, ma il tiro esce fuori di poco. All’88esimo Giacinti vicina al pareggio ma ancora una volta Babb si supera e dice no all’ex dell’incontro.

Tabellino e pagelle

Milan (4-3-3): Babb 7; Thrige 6,5, Mesjasz 6, Nouwen 6, Guagni 6; Adami 6, Dubckova 6, Grimshaw 6; Bergamaschi 6 (dall’89’ Soffia s.v., Piemonte 7, Vigliucci 5,5. All.: Ganz 6,5

Roma (3-5-1-1): Ohrstrom 6; Bartoli 6, Linari 5,5, Minami 5,5; Glionna 5,5, Losada 5,5 (dal 46’ Wenninger 6), Giugliano 5, Greggi 5,5, Haavi 5,5 (dal 71’ Serturini 6); Andressa 5,5 (dal 71’ Kramzar 5,5); Giacinti 6. All.: Spugna 5,5

Marcatrici: 42’ Piemonte (M)

Ammonite: Giugliano (R)

Espulse:

Arbitro: Bordin

Le top e flop giallorosse

Giacinti 6: Poco nel vivo nel gioco ma si costruisce le poche occasioni giallorosse. Trova una bravissima Babb a negarle la gioia del gol, più di una volta.

Linari 5,5: Inizia con una gran chiusura, ma poi perde il duello con Piemonte in occasione del gol.

Glionna 5,5: Fra le più vive, ma manca il colpo importante.

Giugliano 5: La peggiore delle giallorosse. Mai, stranamente, nel vivo del gioco. Nervosa e imprecisa.