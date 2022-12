Milan-Roma 0-2: Giugliano decisiva con una doppietta al Vismara. Cronaca, commento e pagelle della partita di Serie A femminile

La Roma vince anche in trasferta contro il Milan blindando il primo posto in classifica a +6 dalla Juventus. Le giallorosse passano al Vismara per due a zero grazie alla doppietta di Manuela Giugliano. La 10 romanista trova i suoi due gol nella ripresa grazie a due perfetti inserimenti in area: nel primo caso grazie ad un terzo tempo, nel secondo stoppando e calciando di sinistro. La Roma domina il gioco sin dalle prime battute rischiando nulla. Prestazione ermetica dietro e ottima in fase di possesso. Prestazioni importante per le ali Haavi e Serturini imprendibili. Settimana prossima altro big match per le ragazze di Spugna: al Tre Fontane arriva la Juventus e proprio contro le bianconere all'andata arrivò l'unica sconfitta stagionale della Roma.

Milan-Roma, la cronaca

Primo squillo del match di marca giallorossa con un tiro dalla distanza di Giugliano bloccato in due tempi da Giuliani. Giacinti ci prova dalla distanza ma Giuliani para. Al 39esimo miracolo di Giuliani su Minami che si è avventata su un pallone messo in mezzo da Serturini. Ad inizio ripresa colpo di testa di Mesjasz centrale e parata da Ceasar. Poco dopo Haavi mette in mezzo per Serturini che fa la torre per Giacinti ma è miracolosa Giuliani a murare la nove giallorossa nell’area piccola. Al 55esimo la Roma passa in vantaggio con Giugliano: Haavi salta Arnadottir e mette in mezzo dove trova la 10 romanista in terzo tempo che di testa batte Giuliani. Un errore di Bartoli favorisce Bergamaschi che prova col pallonetto a superare Ceasar ma il pallone termina fuori. Al 62esimo arriva il due a zero giallorosso sempre con Giugliano. Serturini scappa via sul fondo e mette in mezzo per Giugliano che stoppa e col sinistro mette il pallone all’angolino.

Tabellino e pagelle

Milan (4-2-3-1): Giuliani 6,5; Arnadottir 4, Fusetti 6,5, Mesjasz 6, Andersen 5; Mascarello 6 (dal 72’ Adami 5,5), Grimshaw 5; Bergamaschi 5,5 (dal 63’ Guagni 6), Asllani 5,5 (dal 63’ Soffia 6), Thomas 5; Piemonte 5. All.: Ganz 4,5

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 6,5, Wenninger 6,5, Linari 6,5, Minami 6,5; Giugliano 8 (dall’85’ Cinotti s.v.), Greggi 6,5 (dall'89' Ciccotti s.v.); Serturini 7, Andressa 6 (dal 68’ Kramzar 5,5), Haavi 7 (dall’85’ Glionna s.v.); Giacinti 6,5 (dal 68’ Haug). All.: Spugna 7

Marcatrici: 55’, 62’ Giugliano (R)

Ammonite: Fusetti (M), Giugliano (R)

Arbitro: Emmanuele

Le top e flop giallorosse

Giugliano 8: Prestazione maestosa della centrocampista giallorossa. Una doppietta da ex che vale tre punti.

Haavi 7: Imprendibile sulla fascia. Benissimo sia a destra che a sinistra. Imprescindibile per la Roma.

Serturini 7: Motorino instancabile, spina nel fianco continuo nella difesa rossonera.

Kramzar 5,5: Non un ingresso brillante della giovanissima giallorossa. Tanti palloni persi.