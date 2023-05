Milan-Roma Femminile 2-2: Andressa pareggia nel recupero. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma campione d'Italia pareggia per due a due in rimonta contro il Milan. Le giallorosse in campo con moltissime seconde linee vanno sotto di due reti per via delle ex Piemonte e Soffia. Poi mister Spugna cambia inserendo le titolarissime e prima con Cinotti accorcia e le distanze, riprende in mano la partita e nel recupero trova il primo pareggio della stagione grazie al rigore conquistato da Giacinti e realizzato da Andressa. Settimana prossima al Tre Fontane contro l'Inter, la festa con la premiazione per lo scudetto.

Milan-Roma, la cronaca

Al 4’ Milan vicino al gol con un destro al volo di Soffia che colpisce il palo. All’11esimo occasione Roma con Losada che da ottima posizione non trova la porta. Al 29esimo incomprensione della difesa milanista, con Haug che però a porta sguarnita non sfrutta l’errore rossonero. Al 38esimo Milan in vantaggio con l’ex Soffia dopo le proteste giallorosse di qualche minuto prima per una gomitata dell’esterno rossonero ai danni di Losada. Al 50esimo Soffia di testa impegna Ohrstrom che devia in corner. Al 57esimo raddoppio Milan con Piemonte che in spaccata trova la deviazione vincente su torre di Soffia. Al 62esimo colpo di testa di Haug che esce di poco. Al 66esimo bell’azione del Milan che porta al tiro Piemonte che da posizione defilata non trova la porta. Al 67esimo la Roma accorcia le distanze con Cinotti che col destro chiude uno-due con Serturini. All’84esimo tiro dalla distanza di Giugliano, centrale. All'88esimo è ancora la 10 giallorossa a sfiorare il gol ma è brava Giuliani a bloccare il destro della centrocampista. Al 92esimo Giacinti si guadagna un rigore che Andressa realizza facendo 2-2.

Tabellino e pagelle

Milan (4-2-3-1): Giuliani 6,5; Bergamaschi 5,5, Fusetti 6, Vigilucci 5, Thrige 5,5; Mascarello 6,5 (dall’82’ Adami s.v.), Grimshaw 5,5; Soffia 7,5 (dall’87’Bahouli s.v.) Dubcova 5,5, Domping 5,5 (dal 65’ Thomas 5,5); Piemonte 7. All.: Ganz 6

Roma (4-3-3): Ohrstrom 6; Di Guglielmo 6, Kollmats 5,5, Minami 5, Landstrom 4,5 (dal 79’ Haavi 6,5); Ciccotti 6,5 (dal 70’ Giugliano 6), Cinotti 7 (dal 69’ Andressa 7), Losada 6; Glionna 5,5 (dal 69’ Selerud 6), Haug 5,5 (dal 69’ Giacinti 6,5), Serturini 6,5. All.: Spugna 5,5

Marcatrici: 38’ Soffia (M); 57’ Piemonte (M); 67’ Cinotti (R), 90'+3 Andressa (R)

Ammonite: Thomas (M), Bergamaschi (M); Cinotti (R)

Arbitro: Iannello

Le top e flop giallorosse

Cinotti 7: Partita fisica della centrocampista che trova il gol che accorcia le distanze.

Giacinti 6,5: Sente la partita in maniera particolare da ex. Si guadagna il rigore decisivo.

Haavi 6,5: Gioca poco ma sposta gli equilibri. Importante.

Landstrom 4,5: Brutta partita della svedese. Si perde Soffia in entrambi i gol rossoneri.