Europa League, Milan-Roma 0-1: tutti gli aggiornamenti in diretta

Fischio d'inizio di Milan-Roma, partita valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Fra una settimana allo Stadio Olimpico il match di ritorno del derby italiano.

21'- Sul corner colpo di testa di Giroud a botta sicura, Lukaku sulla linea respinge il pallone e salva la Roma. Nuovo angolo per i rossoneri;

20'- Angolo per il Milan;

19'- Fallo di Paredes su Bennacer, punizione per il Milan;

17'- Gol della Roma. Sul corner di Dybala arriva Mancini che di testa trova il vantaggio romanista;

16'- Super Maignan a fermare El Shaarawy. Il Faraone calcia servito da Lukaku, e il suo tiro deviato chiama al grande intervento il portiere francese. Corner per la Roma;

14'- Gioco fermo per un problema di Reijnders. In precedenza occasione Roma con Dybala che serve Pellegrini ma è bravo Calabria a chiudere in scivolata;

10'- Fallo di Bennacer su Dybala;

9'- Destro di Reijnders da fuori area si distende e respinge Svilar;

6'- Dybala ispira Pellegrini, ma il tentativo del capitano romanista è sporca e imprecisa;

5'- Bell'azione della Roma ma Spinazzola serve un pallone non pulito a Dybala che col mancino prova a sorprendere Maignan ma il pallone termina fuori;

4'- Buon intervento di Smalling che soffia il pallone a Giroud;

1' - Inizia la partita a San Siro. Primo pallone per la Roma;

Cresce l'attesa

Roma in campo per il riscaldamento

I tifosi della Roma al Meazza

I commenti sulla scelta di DDR di puntare su Smalling

Ha fatto adattare Smalling alla difesa a 4 per stasera



Mettere Smalling invece di Llorente ha senso, lo spagnolo contro punte strutturate soffre assai (vedi gol di Rabiot e Theo vs Roma, dove Vlahovic e Giroud lo usano come perno per fare assist).

La vera domanda è un'altra: quanto è pronto a giocare un quarto di EL?



De Rossi conferma il 4-3-3 con una grande novità: Chris Smalling. L'ex Manchester United guiderà la difesa romanista insieme a Mancini, match winner nel derby. In attacco c'è Dybala con Lukaku.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Stefano Pioli recupera Loftus-Cheek in mezzo al campo ma perde per squalifica Tomori. Gabbia in difesa insieme a Thiaw. Leao in attacco con Giroud e Pulisic.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.