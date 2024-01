Milan-Roma, la diretta. Le formazioni ufficiali: Spinazzola e Svilar titolari a sorpresa

Alle 20:45 il fischio d'inizio di Milan-Roma posticipo domenicale della ventesima giornata del campionato di Serie A. Partita importantissima per i giallorossi in lotta per un posto in Champions League.

Roma in campo per il riscaldamento

I commenti dei tifosi sulla formazione della Roma

Cambi giusti che speriamo possano dare una scossa. Forza Roma!

Mourinho, squalificato, sorprende tutti con la formazione titolare a San Siro. Lo Special One infatti per scelta tecnica toglie dai pali Rui Patricio e inserisce Svilar. Ma questa non è l'unica sorpresa. Ecco l'11 iniziale dei giallorossi:

Roma (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Pioli sposta Theo Hernandez nella sua posizione affidandosi in difesa all'ex Kjaer. Nessuna sorpresa in attacco per i rossoneri che scendono in campo così:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.