Milan-Roma 2-2: Abraham al fotofinish, pareggio giallorosso nel recupero. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma strappa un inaspettato quanto prezioso pareggio contro il Milan a San Siro. La trasferta milanese degli uomini di Mourinho termina con un due a due frutto di una rimonta rocambolesca dei giallorossi. La Roma è in balia del Milan per 87 minuti, non crea nulla e va sotto di due gol con Rui Patricio e Ibanez protagonisti in negativo dell'uno firmato Kalulu. Non arrivando a concludere con il gioco che non c'è la Romasfrutta i piazzati la sua arma forte. Da un corner di Pellegrini svetta Ibanez che accorcia le distanze, da una punizione del capitano romanista arrivano Matic e Abraham con l'ingese che regala il pareggio ad una Roma che non ci credeva più.

Milan-Roma, la cronaca

Al 29esimo prima tiro della partita con Diaz che calcia centrale e Rui Patricio che devia in corner. Sul corner seguente il Milan sblocca la partita: Kalulu sfugge ad Ibanez e di testa batte un Rui Patricio che con un intervento goffo non riesce a respingere. Al 52esimo tiro dalla distanza di Hernandez respinto con un bagher da Rui Patricio. Al 54esimo il portiere portoghese è sicuro invece a bloccare il colpo di testa di Giroud. Al 77esimo raddoppio Milan con Leao che taglia la difesa del Milan e serve Pobega che in contropiede col mancino batte Rui Patricio. Al primo tiro in porta la Roma trova il gol con Ibanez con un colpo di testa su corner di Pellegrini. Al 93esimo la Roma conquista il pareggio con Tammy Abraham. Ancora una volta azione da piazzato battuto da Pellegrini colpo di testa Matic parato e tap in di Abraham da pochi metri.

Tabellino e pagelle

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6, Tomori 5,5, Kalulu 7, Hernandez 6,5; Bennacer 6,5 (dal 74’ Vranckx 5), Tonali 7; Saelemaekers 6 (dalll’85’ Gabbia s.v.), Diaz 6,5 (dal 70’ Pobega 6,5), Leao 7; Giroud 6 (dall’85’ De Keteleare s.v.). All.: Pioli 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 5; Mancini 5,5 (dall’89’ Belotti s.v.), Smalling 6, Ibanez 6; Celik 5 (dal 78’ El Shaarawy s.v.), Cristante 5,5 (dal 65’ Tahirovic 5,5), Pellegrini 6,5, Zalewski 6; Zaniolo 5 (dal 65’ Matic 6), Dybala 6; Abraham 6,5. All.: Foti (vice) 5,5

Marcatori: 30’ Kalulu (M), 77’ Pobega (M); 87’ Ibanez (R), 93' Abraham (R)

Ammoniti: Leao (M), Bennacer (M), Tomori (M), Tonali (M); Celik (R), Zalewski (R), Zaniolo (R), Mancini (R), Ibanez (R), Matic (R), Abraham (R)

Arbitro: Valeri

I top e flop giallorossi

Abraham 6,5: Senza il gol era sempre fra i migliori della Roma. Finalmente torna a lottare con i difensori ma sorprattutto ritorna al gol.

Pellegrini 6,5: Se i calci piazzati sono il punto di forza della Roma merito è del suo piede.

Ibanez 6: Partita dai due volti. Colpevole sul gol di Kalulu, commette altri tanti errori. Suo il merito però di riaprire una partita chiusa.

Rui Patricio 5: Un altro errore grave che costa caro. Primo gol rossonero evitabile.