Milan-Roma 3-1: Epifania horror per Mourinho. Commento, cronaca e pagelle della partita

Inizia male il 2022 della Roma che perde per 3 a 1 in casa delMilan. La squadra di Mourinho sveste i panni della super squadra vista a Bergamo contro l’Atalanta, ma si fa male da sola rendendo agevole la partita del Milan. Tutti e tre i gol dei rossoneri infatti nascono da degli errori della difesa romanista in versione horror. Ma non solo la difesa, la Roma gioca male in tutti i reparti, affidandosi soltanto agli strappi dei singoli. Ma le brutte notizie per Mourinho, non si fermano ai 90 minuti contro il Milan. Infatti contro la Juventus domenica 9 gennaio mancheranno Karsdorp e Mancini espulsi. Una giornata da dimenticare per i giallorossi.

Milan-Roma, la cronaca della partita

Inizia nel peggiore dei modi la sfida della Roma. I giallorossi passano subito in svantaggio per via di un calcio di rigore realizzato da Giroud e assegnato dopo revisione Var per un fallo di mano di Abraham. Il calciatore inglese ha sfiorato il pallone calciato da Hernandez e parato da Rui Patricio. La Roma continua a farsi male da sola. Un retropassaggio errato di Ibanez lancia Giroud a tu per tu con Rui Patricio e coglie il palo, sulla respinta arriva Messias che segna il raddoppio. I giallorossi sfiorano la rete con Zaniolo, ma il tiro del 22 romanista viene ben sventato da Maignan. Abraham, devia un tiro di Zaniolo, e chiama al grande intervento Maignan. Il portiere francese però si deve arrendere al tocco di Abraham sul calcio d’angolo seguente che da distanza ravvicinata trova il gol che riapre la partita. Nella ripresa dopo la traversa di Diaz la Roma ci prova con Abraham e Mkhitaryan ma Maignan è formidabile ad evitare il gol del pareggio. Al 74esimo Karsdorp stende Hernandez, per l’olandese arriva il secondo giallo e il conseguente rosso. Sulla punizione, Florenzi colpisce il palo. Il Milan chiude la partita all’81esimo con Leao che sfrutta un tocco sfortunato di Smalling e batte Rui Patricio in uscita. Nel recupero Mancini viene espulso per fallo su Leao. Dal dischetto va Ibrahimovic ma Rui Patricio para.

Tabellino e pagelle

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Florenzi 7 (dal 78’ Conti), Kalulu 6, Gabbia 6, Hernandez 7,5; Tonali 7, Krunic 6,5 (dal 64’ Bakayoko 6); Messias 7, Diaz 6,5 (dall’88 Maldini s.v.), Saelemaekers 6,5 (dal 64’ Leao 7); Giroud 7,5 (dal 78’ Ibrahimovic 5). All.: Pioli 7.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 7; Mancini 4,5, Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 4, Veretout 5 (dal 71’ Felix 5,5), Mkhitaryan 5,5, Pellegrini 6 (dal 71’ Cristante 5,5) Vina 5 (dal 71’ El Shaarawy); Zaniolo 5 (dall’85’ Perez s.v.), Abraham 6 (dal 76’ Shomurodov s.v.). All.: Mourinho 5.

Marcatori: 8’ Giroud (M), 17’ Messias (M), 82’ Leao (M); 40’ Abraham (R)

Ammoniti: Hernandez (M), Krunic (M); Abraham (R), Zaniolo (R)

Espulsi: Karsdorp (R), Mancini (R)

Arbitro: Chiffi

I top e flop della Roma

Rui Patricio 7: Il portiere portoghese è uno dei pochi a salvarsi. Incolpevole sui gol, para un calcio di rigore a Ibra nel recupero.

Abraham 6: L’attaccante inglese è colpevole dell’intervento no sense che regala il calcio di rigore al Milan. Poi si fa perdonare segnando la rete che accorcia le distanze.

Ibanez 4: Disastroso il difensore brasiliano. Sbaglia tutto e lancia Giroud in occasione del secondo gol del Milan.

Karsdorp 4: Perde il duello con Hernandez. In più si fa espellere e salterà la Juventus.