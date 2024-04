Milan-Roma 0-1: El Shaarawy strepitoso, Mancini goleador

La Roma passa a San Siro. I giallorossi vincono per uno a zero l’andata dei quarti di finale di Europa League. Ancora una volta decisivo Gianluca Mancini. Il difensore dopo il derby sigla il gol vittoria anche contro i rossoneri. Bene la squadra di De Rossi, che gioca una partita ai limiti della perfezione.

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 6,5: Vince la sfida nella sfida con Reijnders. Graziato da Giroud nel finale.

Celik 7: Era la preoccupazione maggiore dei tifosi romanisti. Ma il turco non sfigura contro Leao e Theo sfornando una prestazione superlativa.

Smalling 7: Scelto a sorpresa da De Rossi nella difesa a 4 non tradisce chiudendo tutti i varchi agli attaccanti rossoneri.

Mancini 7,5: È l’uomo del momento. Di testa trova il suo secondo gol consecutivo pesantissimo e regala alla squadra il primo round dell’eliminatoria. Letale in avanti, preciso dietro.

Spinazzola 7: La sua accelerazione su Calabria fa tornare in mente le sue prodezze dell’Europeo. Sta tornando in forma e si vede, concede le briciole agli avversari.

Paredes 6,5: Calma e lucidità nelle giocate. Ritrovato con DDR, non spreca e non sbaglia un pallone. (dall’89’ Bove s.v.)

Cristante 6,5: Costanza e quantità. Copre bene la fascia sinistra del Milan e non disdegna di sganciarsi in avanti. L’unica pecca il cartellino giallo che lo costringerà a saltare il ritorno all’Olimpico.

Pellegrini 6,5: Partita a servizio della squadra. Ripulisce tanti palloni e crea le opportunità per trovare il raddoppio. (dall’89’ Aouar s.v.)

Dybala 7: Qualità e garra. Libero di muoversi ovunque in campo è sempre la luce della squadra. Dal suo mancino disegna la parabola su cui si avventa Mancini trovando il gol della vittoria. (dall’80’ Abraham)

Lukaku 7: Il primo big match giocato bene da Big Rom. Tante sponde utili e punizioni conquistati. Determinante anche in difesa sui piazzati. Non trova il gol ma per oggi va bene così. (dal 91’ Llorente s.v.)

El Shaarawy 7,5: Con Mancini il migliore in campo. Il Faraone gioca una partita mastodontica. Continui scatti, di qualità e giocate utili e mai banali. Messo a sorpresa a destra mette la museruola a Hernandez e aiuta Celik su Leao. Solo applausi per il grande ex.

De Rossi 7,5: Che partita ha giocato la Roma. Approccio da grande squadra che ha indirizzato subito la partita. Poi continuo palleggio e ricerca del secondo gol concedendo il minimo ovvero tiri dalla distanza e rischiando davvero solo nel finale con la traversa di Giroud. La nota positiva è il risultato, stretto.