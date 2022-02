Milan-Lazio Women 3-1: Visentin non basta, biancocelesti ko nel finale. Cronaca e commento della partita

La Lazio Women cade contro il Milan per tre a uno. Le biancocelesti dopo una buona prima parte di partita e dopo essere passate in vantaggio calano col passare del tempo. La Lazio subisce il ritorno del Milan e la sconfitta è ancora più amara perché arriva negli ultimi minuti di gioco nonostante le grandi parate di Ohrstrom. Ennesima sconfitta per le biancocelesti ancora penultime in classifica e con solo tre punti guadagnati in 14 partite.

Milan-Lazio, la cronaca

La Lazio passa immediatamente in vantaggio con Visentin. L’attaccante biancoceleste è servita bene da Fridlun e batte Giuliani in uscita. La risposta del Milan è veemente. Le rossonere attaccano a testa bassa e sfiorano a ripetizione il gol, colpendo anche un palo con Thomas. Al 38esimo la squadra di Ganz pareggia con un perfetto colpo di testa di Piemonte. Nella ripresa le biancocelesti ci provano su punizione ma Giuliani è attente mentre l’occasione migliore capita a Jane ma Ohrstrom è strepitosa a dire di no. All’88esimo il muro laziale crolla per via della nuova entrata Stapelfeldt che di testa insacca il gol del vantaggio milanista. Nel recupero Andersen trova il terzo gol del Milan che chiude la partita

Tabellino

Milan (3-4-3) Giuliani; Fusetti, Agard, Codina; Cimini (dal 53’ Andersen), Jane, Grimshaw, Bergamaschi, Guagni (dall’86’ Stapelfedt), Thomas (dal 73’ Longo), Piemonte. All.: Ganz

Lazio (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Fordos, Groff, Heroum; Castiello, Ferrandi (dal 71’ Di Giammarino), Cuschieri; Fridlund (dall’88’ Vigliucci), Visentin, Labate (dal 68’ Pezzotti). All.: Catini.

Marcatrici: 39’ Piemonte (M), 88’ Stapelfeldt (M), 94' Andersen (M); 7’ Visentin (L)

Ammonite: Codina (M)