Milan-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 12 settembre alle 18, la Lazio farà visita al Milan per una sfida di alta classifica. La squadra di Maurizio Sarri arriva a San Siro forte dei sei punti e nove gol fatti nelle prime due partite di campionato. L’allenatore laziale recupera Ciro Immobile per la partita contor i rossoneri ma no Manuel Lazzari.

Le ultime su Milan-Lazio

Maurizio Sarri proporrà il suo solito 4-3-3 e confermerà la Lazio per 9/11 rispetto all’undici iniziale visto nel 6 a 1 contro lo Spezia. In difesa davanti a Reina, le uniche due variazioni di formazione. Marusic e Luiz Felipe infatti prendono il posto di Lazzari, infortunato, e Patric che torna in panchina. A completare il reparto ci saranno Acerbi e Hysaj. A centrocampo il solito trio: Leiva-Milinkovic-Luis Alberto. In attacco Immobile dopo le polemiche e aver lasciato il ritiro della Nazionale per problemi fisici, è recuperato e guiderà il tridente completato da Felipe Anderson e Pedro. Dalla panchina Zaccagni pronto a subentrare.

Il Milan dell’ex Pioli valuta diversi cambi di formazione. Candidati a giocare dal primo minuto ci sono il capitano Alessio Romagnoli al posto di Kjaer, l’ex Roma Alessandro Florenzi e Kessie ristabilito dopo l’infortunio. In attacco recuperano Ibrahimovic che partirà dalla panchina, e Giroud guarito dal Covid ma non al 100%. Davanti Pioli si affiderà a Rebic.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Leiva, Milinkovic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Sarri.

Milan-Lazio, dove vedere la partita:

La partita Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Abbonandosi alla piattaforma streaming il match sarà visibile sulle smart tv compatibili, su PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore a dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure TIMVISION BOX.

