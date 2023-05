Milan-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 6 maggio alle ore 15:00 la Lazio vola nuovamente a San Siro ma stavolta per sfidare il Milan per la trentaquattresima giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte contro Torino e Inter i biancocelesti sono tornai alla vittoria nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo, mentre i rossoneri sono stati fermati sul pari contro la Cremonese. La Lazio arriva alla sfida da seconda in classifica con 64 punti, Milan scivolato al sesto posto con 58 punti. L’andata terminò 4 a 0 per la squadra di Sarri.

Milan-Lazio, le ultime di formazione

Problemi a centrocampo per la Lazio. Cataldi è infortunato così come Vecino. Uomini contati in mezzo con Marcos Antonio, ottimo contro il Sassuolo, che avrà l’occasione di giocare ancora da titolare. Con lui Luis Alberto e Milinkovic-Savic che torna dal 1’. Dalla panchina Basic in gol mercoledì. In difesa davanti alla porta di Provedel, torna Romagnoli (ex del match) dopo la squalifica che prenderà il posto di Patric. Completano il pacchetto arretrato Marusic, Casale e Hysaj. In attacco conferma per il tridente titolare con Felipe Anderson e Zaccagni esterni e Immobile punta centrale. A gara in corso ecco Pedro.

L’ex Pioli cambia molto dopo il pareggio contro la Cremonese. Dal 1’ tornano Tomori, Giroud e Leao. Messias favorito per giocare titolare al posto di Saelemaekers.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Messias, Leao, Giroud. All.: Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile. All.: Sarri

Milan-Lazio, dove vederla

La partita fra Milan e Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida del Meazza tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.