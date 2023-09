Milan-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Sabato 30 settembre alle ore 18:00 la Lazio sfida a San Siro il Milan per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla prima vittoria all’Olimpico (2-0 al Torino), i rossoneri guidano la classifica a pari punti con l’Inter.

Milan-Lazio, le ultime di formazione

Pochi dubbi di formazione per mister Sarri. Il primo riguarda il reparto difensivo. Alessio Romagnoli ha riportato una frattura alle ossa nasali contro il Torino. Il grande ex resta in dubbio, anche con una mascherina protettiva. Per questa ragione resta in preallarme Patric per far coppia con Casale davanti a Provedel. Terzini Marusic e Hysaj. A centrocampo può riprendersi il posto Cataldi che ha riposato nell’infrasettimanale, in tal caso panchina per Rovella. Nessun dubbio sulla titolarità di Luis Alberto, ballottaggio a tre per l’ultima maglia con Vecino che dopo il gol contro il Torino è in leggero vantaggio su Kamada e Guendouzi. In attacco tridente titolare con Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. Nessuna possibilità per Castellanos destinato al ruolo di attaccante di scorta.

L'ex Pioli ha perso Krunic per infortunio quindi spazio ad Adli. In attacco tornano nell’undici iniziale Rafael Leao e Giroud, in porta c’è Maignan. Non recupera Calabria, terzino l'ex Roma Florenzi.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Milan-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Milan e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la partita fra biancocelesti e rossoneri è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.