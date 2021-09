Milan-Lazio, cori razzisti per Bakayoko. La Nord a rischio squalifica

Durante il secondo tempo di Milan-Lazio, partita terminata 2 a 0 per i rossoneri, dalla curva biancoceleste sarebbe partito un coro razzista nei confronti del centrocampista milanista Bakayoko al momento del suo ingresso in campo.

La posizione del Milan

Il Milan sta valutando di fare un esposto alla FIGC come annunciato sul suo profilo Twitter: “In merito ai cori discriminatori all'indirizzo del nostro calciatore provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC”.

Un atto riprovevole, se fosse confermato, da parte dei sostenitori laziali presenti a San Siro nella sfida di domenica.

Bakayoko contro i tifosi della Lazio

Bakayoko tramite il suo profilo Instagram rivolge un messaggio ai tifosi della Lazio. Ecco le parole del francese: “Ai tifosi della Lazio che hanno diretto cori razzisti verso di me e mio fratello Kessie. Siamo forti e fieri del colore della nostra pelle. Sono sicuro che il club li indetificherà”.

Se tutto fosse confermato, la curva laziale rischierebbe anche di restare chiusa per alcune partite.

Bakayoko e la Lazio

Quello di domenica a San Siro non è il primo precedente fra Bakayoko e la tifoseria della Lazio. Infatti già nel 2019 c’erano state delle ruggini fra il centrocampista e i biancocelesti. L’episodio è quello della maglia mostrata con sfottò da parte del francese di Acerbi al termine di un Milan-Lazio vinto dai rossoneri. Il battibecco social fra i due calciatori si è poi trasformato in cori discriminatori da parte dei supporter laziali nei confronti di Bakayoko in occasione della sfida di ritorno di Coppa Italia all’Olimpico del 24 aprile, e non solo.