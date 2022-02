Milan-Lazio: dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e in streaming

Mercoledì 9 febbraio alle ore 21:00 a San Siro la Lazio affronterà il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti negli ottavi hanno avuto la meglio sull'Udinese. La vincente della sfida del Meazza, affronterà una fra Inter e Roma. Sarri per l'occasione è pronto ad effettuare alcuni cambi rispetto alla roboante vittoria contro la Fiorentina.

Milan-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri contro il Milan cambierà alcuni uomini in difesa e a centrocampo. Infatti Hysaj è pronto a tornare titolare al posto di Lazzari. L'albanese completerà il quartetto difensivo composto da Marusic, Patric e Luiz Felipe (indietro Radu). Ancora out Acerbi. A centrocampo si rivede Cataldi con Leiva che torna in panchina. Insostituibile Milinkovic-Savic, è ballottaggio apertissimo fra Luis Alberto e Basic col croato in leggero vantaggio dopo il piccolo problema accusato dallo spagnolo sabato sera. L'attacco dovrebbe essere lo stesso visto a Firenze, Immobile-Pedro-Zaccagni, anche se Felipe Anderson scalpita per una maglia da titolare. Avvicendamento anche in porta dove ci sarà Reina, ex dell'incontro.

Pioli, ex della partita, cambierà pochissimo dopo il derby vinto contro l'Inter. Sicuramente ci sarà Theo Hernandez squalificato in campionato. Ancora ai box Ibrahimovic, in attacco ci sarà l'eroe del derby Giroud. Possibile maglia da titolare anche per Brahim Diaz. Rebic recuperabile per la panchina.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Basic; Pedro, Zaccagni, Immobile. All.: Sarri.

Milan-Lazio, dove vederla

Milan-Lazio sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5. La sfida fra rossoneri e biancocelesti sarà visibile anche in streaming su smartphone, pc o tablet su Mediaset Infinity