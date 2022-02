Milan-Lazio 4-0: Poker rossonero, Sarri eliminato dalla Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio a San Siro contro il Milan perde per 4 a 0 e viene eliminata dalla Coppa Italia. Al Meazza non c’è storia, non c’è partita. I biancocelesti vengono dominati dalla squadra milanese che mette in costante affanno la difesa laziale. Se la retroguardia della Lazio fa acqua da tutte le parti, non fa meglio l’attacco il cui unico tiro in porta si registra nel finale con un mancino debole e sbilenco di Pedro. Un brutto passo indietro della squadra di Sarri dopo la bella vittoria contro la Fiorentina.

Milan-Lazio, la cronaca

Dopo un inizio equilibrato il Milan passa in vantaggio al 24esimo con Leao. Il portoghese arriva davanti a Reina, grazie ad un assist illuminante di Romagnoli che taglia in due la difesa laziale cogliendo di sorpresa Luiz Felipe e Hysaj fuori posizione. Al 41esimo il Milan raddoppia. Basic perde un brutto pallone che innesca il contropiede rossonero a Diaz che trasmette a Leao che prima salta con facilità Luiz Felipe e poi serve a Giroud un pallone solo da spingere in rete. A fine primo tempo il Milan segna il terzo gol sempre con Giroud. Il francese anticipa Marusic che insacca in rete il cross di Hernandez. Le brutte notizie per la Lazio non finiscono. Infatti nel secondo tempo Immobile è costretto al cambio per via di un problema alla caviglia dopo un contrasto con Kalulu. Al 79esimo Kessie è il più lesto di tutti a mettere in rete un pallone vagante in area di rigore.

Tabellino e pagelle

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5,5 (dal 77’ Tomori s.v.), Kalulu 6, Romagnoli 7, Hernandez 7; Kessie 7, Tonali 6,5 (dal 46’ Bennacer 6); Messias 6,5 (dal 61’ Saelemaekers 6), Diaz 6,5, Leao 8 (dal 77’ Maldini s.v.); Giroud 8 (dal 61’ Rebic 6). All.: Pioli 8.

Lazio (4-3-3): Reina 6; Hysaj 4,5 (dal 61’ Lazzari 6), Luiz Felipe 4, Patric 4,5, Marusic 4,5; Milinkovic-Savic 5,5, Basic 5 (dal 51’ Luis Alberto 5,5), Cataldi 5 (dal 50’ Leiva 5,5); Felipe Anderson 6 (dal 50’ Pedro 6), Immobile 5,5 (dal 68’ Raul Moro 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5

Marcatori: 24’ Leao (M), 41’, 45’+1 Giroud (M), 79’ Kessie (M)

Ammoniti: Tonali (M); Luiz Felipe (L)

Arbitro: Sozza

I top e flop dei biancocelesti

Zaccagni 6,5: L’unico che prova a costruire qualcosa. Calabria non lo prende mai.

Marusic 4,5: Troppo facile per Giroud superarlo in occasione della terza rete rossonera. Ma in generale dalle sue parti passeggiano tutti, Messias e Saelemaekers compresi.

Hysaj 4,5: Leao gli scappa sempre. Protagonista in negativo nel primo gol del Milan, e non solo.

Luiz Felipe 4: Il peggiore in campo. Sbaglia quando deve impostare e non ne indovina una in chiusura. Ammonito, era diffidato.