Milan-Lazio 2-0: Buio a San Siro, Sarri cade ancora. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde per la seconda volta in una settimana a San Siro. Dopo la sconfitta con i nerazzurri, la squadra di Sarri cade due a zero contro il Milan. I biancocelesti non entrano mai in partita e sono in balia dei rossoneri già dai minuti iniziale. Lazio mentalmente assente e lo dimostra il grave errore in impostazione di Marcos Antonio che spalanca le porte dell'1-0 a Benancer. La Lazio non rientra in corsa anzi paga troppo la stanchezza del turno infrasettimanale e subiscono il pressing milanista, lampante il secondo gol subito. Per i biancocelesti mai un tiro in porta in tutta la partita e un'altra sconfitta, la terza negli ultimi quattro match, che fanno diminuire ulteriormente il vantaggio Champions della squadra capitolina. Ora la Lazio seconda, in attesa della Juve, mantiene soltanto tre punti di vantaggio sui rossoneri quarti, e 4 dall'Inter quinta che sfiderà nel pomeriggio la Roma.

Milan-Lazio, la cronaca

Subito uscita bassa di Provedel che mura Leao. Al 17esimo il Milan passa in vantaggio: Marcos Antonio in costruzione pressato da Bennacer, sbaglia il pallone arriva a Giroud che serve l’algerino che da dentro l’area non sbaglia. Al 29esimo sgroppata di Theo Hernandez che supera in velocità Milinkovic-Savic, arriva al limite dell’area calcia e batte Provedel portando i rossoneri sul 2 a 0. All'87esimo prima mossa offensiva della Lazio con un lancio di Luis Alberto e tiro di Pellegrini che termina però sull'esterno della rete. Nel recupero tentativo di Basic che da dentro l'area cicca clamorosamente un pallone d'oro di Pedro.

Tabellino e pagelle

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6 (dal 46’ Kalulu 6), Kjaer 6,5 (dal 46’ Thiaw 6), Tomori 6,5, Hernandez 7 (dall'80' Toure s.v.); Krunic 6,5, Tonali 6,5, Bennacer 6,5; Messias 6,5, Giroud 6,5 (dal 69’ Rebic 6), Leao s.v. (dall’11’ Saelemaekers 6,5). All.: Pioli 8

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic 5 (dal 56’ Lazzari 5,5), Casale 5, Romagnoli 5, Hysaj 5,5 (dal 68’ Pellegrini 5,5); Marcos Antonio 4,5, Milinkovic-Savic 5 (dal 68’ Basic 5,5), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 6, Immobile 5 (dall'81' Cancellieri s.v.), Zaccagni 5,5 (dal 56’ Pedro 5,5). All.: Sarri 4

Marcatori: 17’ Bennacer (M), 29’ Hernandez (M)

Ammoniti: Calabria (M), Thiaw (M); Romagnoli (L), Marusic (L), Casale (L), Pellegrini (L)

Arbitro: Rapuano

I top e flop biancocelesti

Felipe Anderson 6: Il migliore della Lazio. Almeno prova a lottare contro un Theo Hernandez, vincendo qualche duello.

Luis Alberto 5,5: Troppo nervoso e poco illuminante. Geniale solo un gran pallone nel finale per Pellegrini.

Milinkovic-Savic 5: Tanti passaggi sbagliati. Sverniciato da Hernandez in occasione del due a zero giallorosso.

Marcos Antonio 4,5: Gravissimo l'errore che mette in discesa la partita per il Milan e in salita quella della Lazio.