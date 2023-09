Milan-Lazio 2-0: Pulisic-Okafor, biancocelesti sconfitti a San Siro

La Lazio perde per due a zero contro il Milan. A San Siro i biancocelesti reggono per quarantacinque minuti, arrivando sullo zero a zero all'intervallo ma nella ripresa la squadra di Sarri viene travolta dalle volate rossonere. La Lazio offre poco in questo pomeriggio milanese, molto timida e con tanti errori in fase di costruzione e inizio azione. A fare la differenza proprio il ritmo con i ragazzi di Pioli che andavano ad una velocità superioare e la Lazio che accusava ogni attacco rossonero. Niente continutà per i biancocelesti dopo la vittoria contro il Torino, che restano fermi a quota 7 punti in classifica.

Milan-Lazio, la cronaca

Al 13esimo contropiede Lazio sinistro di Felipe Anderson sull’esterno della rete. Al 33esimo tentativo di Leao, devia in corner Provedel. Al 45esimo grande occasione per il Milan: Giroud col destro chiama al riflesso Provedel e sulla respinta del portiere laziale arriva Reijnders che col tacco colpisce il palo. Risponde la Lazio con Castellanos che scambia con Felipe Anderson ma calcia centrale. Al 60esimo passa avanti il Milan con Pulisic che col mancino trasforma in rete un cross morbido di Leao. Al 73esimo Provedel ancora provvidenziale a respingere il destro violento di Musah. Sul corner seguente colpo di testa di Tomori, centrale. Al 76esimo Pedro appena entrato si mette in proprio calciando col mancino, Maignan. Al 77esimo ancora Provedel a salvare la Lazio su Pulisic. All'88esimo il Milan chiude la partita con Okafor che semina Casale e mette in mezzo per Okafor che non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6 (dal 70’ Florenzi 6,5), Tomori 6,5, Kjaer 6, Theo Hernandez 6; Adli 6,5 (dal 70’ Pobega 6), Loftus-Cheek 6 (dal 29’ Musah 7), Reijnders 6; Pulisic 7 (dall’82’ Chukwueze s.v.), Giroud 6 (dal 70’ Okafor 7), Leao 7. All.: Pioli 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 5, Casale 5, Romagnoli 5, Hysaj 5; Rovella 5,5 (dal 67’ Vecino 5,5), Guendouzi 5 (dal 67’ Kamada 5,5), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5,5 (dal 75’ Pedro 6), Castellanos 6 (dal 75’ Immobile 5,5), Zaccagni 5,5 (dall’82’ Isaksen s.v.). All.: Sarri 5

Marcatori: 60’ Pulisic (M), 88' Okafor (M)

Ammoniti: Leao (M), Theo Hernandez (M), Maignan (M); Marusic (L), Romagnoli (L)

Arbitro: Massa

I top e flop biancocelesti

Provedel 6,5: Con i suoi interventi evita un passivo maggiore. Nulla può in occasione delle reti del Milan.

Castellanos 6: Buon primo tempo dell’argentino. Sponde, palloni difesi e pure un tiro forte ma centrale. Non sfigura, poi cala insieme alla squadra nella ripresa.

Guendouzi 5: Non riesce a reggere l'urto del centrocampo milanista. Tanti passaggi sbagliati e palloni persi.

Hysaj 5: La fascia destra del Milan fa quello che vuole. Non prende mai la coppia Musah-Pulisic.