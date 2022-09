Europa League: dove vedere in tv Midtjylland-Lazio. Le probabili formazioni

Prima trasferta europea stagionale per la Lazio di Sarri. I biancocelesti giovedì 15 settembre alle ore 18:45 saranno ospiti dei danesi del Midtjylland per la seconda giornata del girone F di Europa League. La Lazio ha vinto e convinto all'esordio contro il Feyenoord, mentre la formazione danese è uscita sconfitta dalla sfida contro lo Sturm Graz.

Midtjylland-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri è pronto a fare diversi cambi per l'impegno europeo. Sicuramente assente Lazzari per un problema fisico accusato contro il Verona, al suo posto pronto Hysaj. Completano la difesa Marusic e la coppia Gila-Romagnoli, rimasti entrambi in panchina nell'ultima di campionato. In porta favorito Provedel. A centrocampo riecco Cataldi dopo la squalifica in Serie A con Vecino e Luis Alberto entrambi subentrati domenica. In attacco straordinari per Felipe Anderson e Ciro Immobile, con Pedro ancora out. Per l'ultimo posto nel tridente è ballottaggio serrato fra Zaccagni e Cancellieri. Il primo ha accusato qualche problema fisico sul finale di Lazio-Hellas, ecco perchè il numero 11 biancoceleste è in pole per giocare dal 1'.

Il tecnico Capellas affiderà le chiavi dell'attacco a Pione Sisto. L'ex Celta Vigo guiderà il tridente danese completato da Isaksen e Kaba. In porta ci sarà Lossl.

Midtjylland-Lazio, le probabili formazioni

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Sörensen, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cancellieri. All.: Sarri

Midtjylland-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Midtjylland e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Nel primo caso il match dell'Arena Herning sarà visibile collegandosi tramite app alle proprie smart tv oppure basterà collegando il televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la Lazio di Sarri sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Possibile anche la visione su SkyGo su smartphone, pc o tablet. Infine la sfida in Danimarca sarà visibile tramite Now.