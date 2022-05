Annunciata la prima edizione del Memorial Daniel Guerini

Pochi giorni e sarà realtà la prima edizione del Memorial Daniel Guerini, il giovanissimo diciannovenne giocatore delle giovanili della Lazio scomparso in un tragico incidente lo scorso marzo 2021.

Il memorial Guerini

Il Memorial Daniel Guerini è stato annunciato da Alberto Aquiliani, ex calciatore della Roma e attuale allenatore della Primavera Fiorentina. Guerini era cresciuto nel vivaio Viola e proprio la Fiorentina parteciperà al torneo. Queste le parole di Aquilani: "Sono onorato di annunciare la prima edizione del 'Memorial Daniel Guerini' che si terrà il 3, 4 e 5 giugno a Roma, presso la Spes Montesacro. Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile tutto questo, ed un saluto al cielo. Come promesso non verrai mai dimenticato campione".

Il Memorial si giocherà nel quartiere di Val Melaina sul campo della Spes Montesacro dal 3 al 5 giugno. Al torneo parteciperanno oltre alla formazione giovanile della Fiorentina, quelle della Roma, della Lazio, del Torino della Spes e della Totti Soccer School.