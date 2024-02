La lezione di De Rossi. Meglio perdere 4-2 o 1-0? Contro l'Inter la Roma ha perso due match su due. A San Siro con lo Special One non ci fu partita, all'Olimpico i giallorossi si sono dimostrati all'altezza della finalista della Champions League

Una sconfitta è una sconfitta e, soprattutto per chi guarda al risultato come unico faro, cambia davvero poco. Questa stagione più di altre sta aprendo in tutta Italia, e anche Roma, la battaglia tra risultatisti e giochisti. Roma, sponda giallorossa, è uno degli epicentri della polemica, con il terremoto Mourinho a calamitare le polemiche.

Quanto accaduto sabato è il terreno migliore per riaprire la diatriba e il dibattito. Di fronte a due sconfitte con la prima della classe è possibile chiedersi se è stato meglio perdere come all'andata (con Mourinho) o come sabato (con De Rossi)? Meglio perdere 1-0 o 4-2 in casa?



Contro l’Inter, De Rossi è andato incontro alla sua prima sconfitta da quando ha sostituito Mourinho sulla panchina della Roma. L’ennesima caduta della squadra giallorossa in un big match (la seconda contro i milanesi). Un ko che però al triplice fischio ha lasciato sapore e sensazioni diversi ai tifosi romanisti. "Ce la siamo giocata". Questo è il pensiero dei tifosi romanisti al termine dell'incontro. Un messaggio che da tempo non si respirava nel mondo Roma in un big match.

Nei novanta minuti contro i nerazzurri De Rossi ha dimostrato che la Roma può giocare a calcio, e bene, in un big match. Per 45 minuti i giallorossi hanno messo sotto, nel gioco e nel punteggio, la finalista della scorsa Champions League. In svantaggio per un gol di Acerbi, molto discusso, Pellegrini e compagni hanno ripreso a palleggiare e chiuso in vantaggio il primo tempo. Poi il solito black-out di 10 minuti, che è valso la sconfitta. Ma la Roma non ha mollato. Sul 2-3 dell’Inter la Roma ha ripreso a macinare gioco e creare occasioni, tante, dal tiro di Baldanzi alla clamorosa occasione sprecata da Lukaku (il peggiore in campo). Il gol di Bastoni nel recupero vale solo per le statistiche.

Due sconfitte in due partite contro l’Inter in questa stagione ma completamente diverse. A San Siro con Mou la Roma perse per uno a zero ma senza mai tenere il pallone o rendersi vagamente, lontanamente pericolosa. Lo Special One si abbandonò ai nerazzurri nella speranza di uscire indenne dal Meazza, all’Olimpico De Rossi ha osato, ha divertito, ha lottato, ha dato l’anima e i suoi ragazzi sono usciti fra gli applausi. Ha dato speranza e vigore alla squadra e ai tifosi perchè la partita contro l'Inter di Inzaghi, la capolista della Serie A. è stata aperta fino alla fine.

Meglio perdere 1-0 o 4-2 in casa? Dice bene De Rossi nel post partita: “Io sono figlio di Spalletti. E lui non voleva complimenti per una partita persa”. Ha ragione DDR. Non si festeggia una sconfitta ma da alcune sconfitte si impara e si riparte. La Roma può ripartire consapevole di essere forte, di non essere una squadra da nono posto. C’è da lavorare, molto, ma “la Roma è una squadra forte” (cit. De Rossi), e contro l’Inter lo ha dimostrato. Finalmente, dopo tanto tempo.