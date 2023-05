Maxischermi all'Olimpico per la finale di Europa League Siviglia Roma

Era nell'aria e si attendeva solo l'ufficialità ma la finale di Europa League che vedrà la Roma impegnata alla Puskas Arena di Budapet contro il Siviglia di Monchi si vedrà anche all'Olimpico.

Maxischermi all'Olimpico

Infatti verrà messo lo Stadio Olimpico e diversi maxischermi proprio come successo un anno fa per la finale di Conference League. Sei gli schermi giganti due per le tribune e una per curva. Una gioia per i tanti tifosi romanisti che non sono riusciti a trovare un biglietto per seguire in Ungheria Pellegrini e compagni.

Per l'impianto si prevede il tutto esaurito, con il club che ancora deve rendere note le modalità di ingresso. L'Olimpico è stato scelto dopo aver scartato le ipotesi maxischermi a Piazza del Popolo, Circo Massimo e Piazza San Giovanni perchè avrebbe causato troppi problemi alla mobilità e alla cittadinanza.

I biglietti per Budapest

Missione quasi impossibile invece per chi cerca ancora dei biglietti per Budapest e per la Puskas Arena. Ad oggi sono poco meno di 20mila i tifosi giallorossi che saranno presenti nello stadio della finale. Per raggiungere la capitale ungherese niente più voli diretti ma diversi scali in giro per l'Europa, mentre i prezzi per ticket della partita sono alle stelle a sfiorare anche i mille euro.