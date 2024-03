Maxi-squalifica per il Tivoli: cinque mesi al direttore sportivo Alessandro Battisti

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo i fatti di Tivoli - Campobasso. Nel corso del match Battisti si era reso protagonista di atteggiamenti intimidatori nei confronti dell'arbitro e della panchina del Campobasso, con il Giudice che ha deciso così di infiggergli una squalifica di cinque mesi, fino al 30 luglio 2024. "Per avere, nel corso del primo tempo, invitato i propri tesserati ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara. Nella circostanza di avvicinava alla panchina della squadra avversaria con fare minaccioso insultandone i componenti. Alla notifica del provvedimento disciplinare si portava a distanza ravvicinata dall'arbitro e da un suo assistente con fare minaccioso e nell'abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'allenatore della squadra avversaria con fare intimidatorio profferendo espressione offensiva ai tesserati avversari".

Il comunicato del Tivoli sulla squalifica

La Società Tivoli Calcio 1919 S.S.D. a r.l., preso atto della grave sanzione disciplinare inflitta, in data odierna, dal Giudice Sportivo al proprio Direttore Sportivo Sig. Alessandro Battisti (inibizione sino a tutto il 30 Luglio 2024), comunica che valuterà immediatamente se proporre reclamo o meno nelle competenti sedi, dopo aver attentamente esaminato i referti e gli atti ufficiali di gara. Posto quanto sopra, coglie altresì l'occasione per ribadire una volta di più, anche pubblicamente, che il proprio stile e la propria moralità, serietà e rettitudine non ammettono deroghe e nè, tanto meno, da parte dei propri tesserati.