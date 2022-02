Maurizio Costanzo lascia la Roma. Ecco perché

Maurizio Costanzo ha lasciato la Roma. Il noto conduttore televisivo (83 anni) noto tifoso giallorosso, ha dichiarato di essersi dimesso dal ruolo di advisor esterno della comunicazione del club capitolino dopo che aveva firmato con i giallorossi la scorsa estate.

Le dimissioni

Costanzo al Corriere dello Sport ha spiegato il perchè della sua decisione. Il motivo delle sue dimissioni sono da collegare al fatto che non ha avuto possiblità di manovra nel svolgere il suo lavoro nella comunicazione della Roma. Il giornalista ha rimarcato il fatto che non veniva informato e che non aveva possiblità di agire. Maurizio Costanzo ha tenuto a precisare che la sua scelta non è in alcun modo legata a Mourinho, di cui è un grande e accanito sostenitore.