Chi è Mattia Mannini il giovane della Roma inserito fra i migliori giocatori classe 2006

The Guardian ha stilato la lista dei migliori talenti al mondo classe 2006. Nei 60 giovani calciatori segnalati c’è anche un giallorosso, Mattia Manini centrocampista della Primavera della Roma.

Chi è

Mannini, nativo di Sarzana, è un jolly di centrocampo capace di ricoprire più ruoli anche sulle fasce, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma nel dicembre del 2022. Nello stesso periodo venne addirittura convocato da Mancini, all’epoca CT dell’Italia per uno stage a Coverciano. Il giovane calciatore con la maglia giallorossa ha vinto lo scudetto under 17 e la Supercoppa Primavera. E ha attirato a sé gli occhi di Mourinho.

Il rapporto con Mou

Mourinho in questi suoi anni a Trigoria ha attinto spesso dal serbatoio della Primavera romanista lanciando tanti giovani da Tahirovic a Volpato, da Missori a Keramtisis, da Pagano a Faticanti e D'Alessio per citarne alcuni. Mannini non ha ancora debuttato in Prima Squadra ma il suo momento potrebbe arrivare in questa stagione. La scorsa estate ha partecipato a diversi allenamenti sotto gli ordini dello Special One, immortalati anche sui social dal centrocampista accompagnati con la frase: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”.

Per Mannini contro lo Sheriff in Europa League è arrivata la prima convocazione fra i grandi e il centrocampista ha partecipato anche all’evento dell’AS Roma con Adidas al Macro insieme a compenenti della prima squadra maschile come Gianluca Mancini e della formazione femminile come Valentina Giacinti.